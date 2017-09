Ruptura de la legalidad y golpe a la democracia

A pesar de mi dilatada relación con Cataluña y los catalanes por razones profesionales, familiares, culturales y políticas, nunca he pensado que éstos sean los más trabajadores, nobles, sabios honrados y formales, ni tampoco que sean los más agarrados ni tacaños. No puedo admitir que el resto de los españoles sean unos vagos, atrasados y fascistas y menos "los que nos roban y oprimen". Es verdad que, aun conociendo y tratando a muchos catalanes, no conozco a todos. Viene esto a cuento del peligro de establecer un juicio general de toda una Comunidad y de todos sus ciudadanos como en ocasiones se está produciendo. Por lo tanto, hay que establecer y diferenciar las distintas posiciones y comportamientos entre los mismos catalanes. En definitiva, no contemplo diferencias fundamentales entre los catalanes y el resto de los españoles de ninguna Comunidad.

No seré yo quien ponga en duda la capacidad y la libertad que los ciudadanos tenemos para tomar decisiones y que sus legítimos representantes institucionales pueden y deben ejercer las funciones, dentro del marco legal y facultades que les corresponden según las leyes. Por ejemplo los que están exigiendo el desenganche de España, parecería congruente que ellos, representantes en las instituciones del Estado, dieran ejemplo y fueran por delante dimitiendo de esos órganos, llámese Congreso de los Diputados y el Senado. Porque no todo vale y menos que desde determinadas instancias independentistas, para hacer más adeptos al nacionalismo, se haya venido creando previamente un caldo de cultivo de animadversión e incluso odio. Como suena.

A medida que el tiempo avanza se produce mayor inestabilidad, fundamentalmente en Cataluña, pero también en el resto de España, por lo tanto no se puede manifestar, por parte del Gobierno presidido por Rajoy, que no pasa nada, simplemente que este referéndum no se celebrará, no es suficiente si el gobierno se mantiene de brazos cruzados y, por lo que parece, no hace nada por cambiar las condiciones objetivas, practicando una estrategia de la pasividad y dando la impresión que el gobierno no se sintiera concernido. Mientras tanto, para los secesionistas todo vale, produciéndose un enfrentamiento del estado contra el estado, catalanes contra catalanes, españoles contra españoles, en ocasiones dentro de la misma familia. Entretanto se incrementan la sensación y la posibilidad de la secesión y las dudas sobre la unidad de España. A todo esto, en Cataluña existe una buena parte de la sociedad silenciosa y silenciada y, por lo que parece son la mayoría, a quienes se les increpa como súbditos porque no están de acuerdo con la desconexión, ni con el secesionismo.

En relación con la postura de intransigencia del Govern de la Generalitat y de la mitad del Parlament, han culminado sus actuaciones de manera antidemocrática, esperpéntica y escandalosa, como pudimos comprobar en el Pleno de la Cámara los pasados días 6 y 7. Aunque ya estábamos advertidos por el President Tarradellas que en política se puede hacer de todo, menos el ridículo.

Frente a esta grave situación no es políticamente coherente que desde las filas del Partido Popular y su gobierno se estén pronunciando diferentes y contradictorios mensajes. Tan pronto escuchamos una declaración de la vicepresidenta del Gobierno manifestando que no es necesaria la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite: "?cuando una Comunidad atente gravemente al interés de España?el Gobierno podrá adoptar las medidas para obligar al cumplimiento forzoso?": como las exigencias del presidente del Partido Popular en Cataluña, que exige la aplicación inmediata de dicho precepto constitucional, con lo que no se sabe cuál es la posición al respecto y por lo tanto no sabemos cuál será la decisión. Como consecuencia, la ausencia en la respuesta del Gobierno de Rajoy nos ha metido en un lío a todos los españoles.

Conocemos que el Estado cuenta con varios instrumentos, como todas las democracias, y que esta debe ser defendida, como también el derecho de las personas, respetando la legislación y las leyes propias: desde el Estatut, la Constitución Española, las leyes europeas (Comisión de Venecia) y la internacional de las Naciones Unidas; y los dictámenes del Consejo de Estado, el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat. Eso sí, esas medidas deben ser aplicadas con prudencia y proporcionalidad. Pero el actual gobierno ha gestionado muy mal la crisis política que vive Cataluña y por lo tanto toda España.

En estos momentos, es urgente abrir cauces de diálogo para dar respuesta a los graves problemas planteados, no solo por Cataluña, también por el resto de las Comunidades Autónomas. Un paso importante ha sido la aprobación, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, de una Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, que apoyan trescientos diputados.

Debe quedar claro que el Partido Socialista, a pesar de la ausencia y los errores y el fracaso de la política cometidos por el Gobierno de España, no está enfrentado. Antes al contrario, pero hay que decir que lo que hay que defender es al Estado democrático y a la Constitución; también que los socialistas no vamos a participar ni defender privilegios, como lo están demostrando los alcaldes y concejales socialistas, perseguidos. También denunciar la presión política y humana que están recibiendo por parte de la Generalitat, para esconder su fracaso. Por eso hay que decirles a los autores de esta situación, que si han decidido saltarse las leyes, tengan la dignidad y el coraje de reconocerlo, y no acusar a los alcaldes y concejales socialistas, que no han cometido ningún delito al salir en defensa del Estado de Derecho.

Quiero hacer estas manifestaciones como perteneciente a la llamada generación política del 78, creadores del Estado de Bienestar, y como diputado constituyente.