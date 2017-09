El cambio climático obliga a reforzar las políticas ambientales en Zamora

Zamora acaba de cerrar uno de los veranos más calurosos desde que existen datos históricos de Meteorología. Las altas temperaturas registradas desde el mes de mayo, unidas a una sequía que se prolonga ya desde hace más de un año pueden indicar, a juicio de los expertos, que asistimos a algo más que un fenómeno puntual.

Que una provincia considerada como potencia de producción hidrológica tenga a uno de sus embalses de mayor capacidad, Ricobayo, a solo un 11%, hace reflexionar incluso a los más mayores de la zona que asisten, asombrados, a un paisaje desértico que deja barcos varados en mitad del pantano o en el que se puede volver a pasear, entre el lodo reseco, por las destruidas calles y restos de pueblos como Argusino o Pueblica de Campeán, donde yacen los restos de la iglesia de San Pedro de la Nave, la joya visigótica trasladada, piedra a piedra, hace 80 años, para librarla de las aguas que ahora han desaparecido ante la prolongada ausencia de lluvias.

La situación tiene pérdidas evidentes, como las asumidas por la agricultura en la cosecha del cereal, a la que se suman otras producciones: los viticultores tuvieron que adelantar sin excepción la cosecha, mermada en cantidad, aunque esperan que no en calidad; la falta de floración ha determinado que las abejas, cuya existencia vinculan los naturalistas a la de la propia especie humana, apenas hayan producido miel en los colmenares de los apicultores de Sanabria; los ganaderos ven como los pastos merman y se encarece mantener sus cabañas y la floreciente industria nacida en comarcas como Aliste vinculada a la producción micológica teme un año más de pérdidas.

Porque los avances para los próximos meses de la Agencia Estatal de Meteorología anuncian otro otoño con temperaturas por encima de la media y un régimen de lluvias inferior a lo normal. Y agricultores, ganaderos y población en general, temen que la situación se agrave. Pueblos ribereños de Ricobayo son abastecidos desde hace dos semanas con camiones cisternas por la Diputación Provincial, al haber quedado los puntos de toma en el embalse destinados al abastecimiento humano por encima de un nivel de agua que cada día presenta una situación más comprometida. También en la capital la empresa concesionaria del abastecimiento en una ciudad surcada por un río como el Duero, insta a un consumo responsable y alerta sobre la posibilidad de que lleguen restricciones si no regresan las ansiadas lluvias.

Existen, además, otros signos inquietantes sobre los que tiene puestos los ojos la comunidad científica. La aparición de especies invasoras que acabaron con animales autóctonos como el cangrejo de río, afecta ya a la cuenca de ríos de alta montaña como el Tera y al Lago de Sanabria, el mayor de origen glaciar de la península ibérica. La elevación de la temperatura de sus aguas, las del lago llegaron a registrar 24 grados durante la larga ola de calor del mes de junio, está sin duda detrás de la reproducción observada por primera vez de un pez exótico, el pez mosquito o gambusia, originario del Golfo de México. La introducción de especies ajenas como ya ha ocurrido con algún tipo de alga e incluso con la aparición de ejemplares de visón americano procedente de granjas de estos animales en Galicia, supone, a juicio de los científicos un claro peligro para un ecosistema declarado hace un año Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Si a todo ello sumamos los incendios, provocados en su inmensa mayoría por la mano del hombre, el panorama para el medio ambiente se presenta, cuando menos, preocupante. Resulta urgente la revisión de las políticas ambientales y el control de cauces y vertidos. No es de recibo que en el Parque Natural del Lago de Sanabria existan todavía depuradoras sin funcionar o que las tomas de agua para la población carezcan de controles más escrupulosos. Evidentemente Zamora no figurará entre las provincias emisoras de gases más contaminantes, pero debe estrecharse la vigilancia para que los acuíferos, determinantes para la producción agroalimentaria y la vida misma, se mantengan limpios. Sucesos como el de finales del mes de agosto, cuando las tormentas arrastraron las cenizas de un incendio acaecido un año atrás al río Trefacio, contaminando el afluente al Tera y provocando el corte del abastecimiento por ser inservible para el consumo humano en núcleos densamente habitados esos días por retornados y turistas como El Puente o Puebla, deben ser evitados porque tienen un alto coste desde el punto de vista medio ambiental y también el económico. La lucha contra las consecuencias del calentamiento global requiere también soluciones globales, pero ello no impide la adopción de medidas elementales que ayuden a preservar un patrimonio del que depende el futuro de Zamora.