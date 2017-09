¡Aúpa Zamora!

Zamora no es nada sin sus gentes. Un espacio, un territorio, una localidad, un pueblo o una ciudad son, sobre todo, el resultado de una construcción colectiva, la plasmación de conflictos, frustraciones y peleas, pero también de deseos, ilusiones y expectativas. Podemos rastrear la historia de un pueblo a través de, ¡perdón por la expresión!, el trabajo objetivado, es decir, todo aquello que hemos construido (libros, calles, edificios, catedrales, vías de comunicación, canales de riego, etc.) o modificado (la propia naturaleza, por ejemplo). Y de esta obra colectiva forman parte también los grupos, las instituciones y organizaciones, actores sociales que construyen y representan un papel y que, al mismo tiempo, son construidos y modificados como resultado de las dinámicas del cambio social, económico, político y cultural. ¿Y esta introducción para qué? Para hablar de Zamora y de sus diferentes expresiones colectivas como un reflejo de lo que somos pero también de lo que nos gustaría ser.

Por ejemplo, un club de fútbol suele representar la ilusión de muchas personas. Y cuando ese club alcanza el reconocimiento de la gente y se encarama a los puestos de arriba en una competición suele convertirse en un estandarte y una marca de la localidad que lo acoge. Aquí tenemos el ejemplo del Zamora C.F., que, aunque no pase por sus mejores momentos deportivos y económicos, sigue siendo para muchos zamoranos no solo una herramienta para la mejora individual a través del deporte, sino también una ilusión, una posibilidad y un recurso para el crecimiento colectivo. Antes de las vacaciones de verano tuve la posibilidad de conversar telefónicamente con un viejo compañero de fatigas universitarias que hoy forma parte de la junta directiva del equipo rojiblanco de nuestra ciudad. Me contaba la filosofía que inspira el trabajo de quienes han aterrizado recientemente en el club y las gestiones que han emprendido para captar fondos y nuevos socios, comprometiéndome a transmitir, en la medida de mis posibilidades, la nueva ilusión que compartía.

Y por eso estoy aquí con un asunto que va mucho más allá de lo meramente deportivo. El Zamora C.F. puede convertirse en un club de referencia siempre que el capital social, es decir, los socios pero también las instituciones públicas y las empresas de la provincia apoyen económica y simbólicamente un proyecto que puede ser un recurso para el desarrollo de una tierra que no puede prescindir de nada ni de nadie. No vale quejarse en la barra del bar o esperar a que otros vengan a sacarnos las castañas del fuego. La comodidad, que nos lo den todo hecho, mirar para otro lado o esperar a que escampe no son buenos métodos para la acción colectiva. Al contrario, trabajar en equipo, crear redes de colaboración y compartir deseos, sueños y expectativas son instrumentos que fortalecen el capital social y ayudan a mejorar a nivel personal y colectivo. Por eso es tan importante apoyar al nuevo Zamora C.F., como al resto de iniciativas que se están abriendo en el horizonte de una provincia que necesita contar con la implicación y las energías de todos.