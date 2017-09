Ángel Nieto, excepcional motorista de la provincia

Permítanos el lector apartarnos, momentáneamente, de los temas históricos que habitualmente tratamos, aunque como sabemos, todo lo que hoy se hace es historia para mañana. El motivo no es otro que redactar un pequeño comentario, porque podría ser mayor, en homenaje a Ángel Nieto Roldán, que como el que suscribe vivimos y nos conocimos en el barrio madrileño de Vallecas.

Ángel nació en Zamora el 25 de enero de 1947 y falleció en la isla de Ibiza el 3 de Agosto de 2017, víctima de un grave accidente cuando tenía 70 años. Procedía de una familia muy humilde que se vio obligada a emigrar a Vallecas cuando solo tenía un año de edad. En este barrio de adopción del que nunca se olvidó, estuvo residiendo veinte años. No le atraían los estudios pero sí la mecánica y sintió una gran pasión por el motociclismo, deporte del que llegó a ser uno de los mejores pilotos del mundo. Con catorce años marchó a Barcelona a vivir con su tía; aquí le conocían como "el vallecano". En 1975 se casó con Pepa Aguilar con la que compartió su vida durante quince años y tuvo dos hijos (Ángel y Pablo). Después de separarse el matrimonio vivió con Belinda Alonso que le daría su tercer hijo (Hugo). Era muy supersticioso y no le gustaba nada el número trece, por eso, al ser trece veces campeón mundial de motociclismo firmaba los autógrafos a sus seguidores como, Ángel Nieto 12 + 1. En la Villa de Vallecas, en el año 2013, dio el pregón de sus fiestas patronales e instaló un taller de revisión de vehículo (ITV). El piloto Álvaro Bautista dijo de él: "Ángel nos abrió a los españoles las puertas del motor, pero también es un ídolo a nivel mundial". Participó en diversos canales de televisión y fue comentarista de las carreras de MOTOGP hasta el año 2.016. En su haber figuran, seis título mundiales en la categoría de 50 c.c. (1969, 1970, 1972, 1975, 1976 y 1977) y siete en la de 125 c.c. (1971, 1972, 1979, 1981,1982, 1983 y 1984), logros que obtuvo con cinco marcas distintas (Derbi, Kreidler, Bultaco, Minarelli y Garelli). Además consiguió cuatro subcampeonatos del mundo, veintitrés campeonatos de España y cinco subcampeonatos también de nuestro país. Convirtió a España junto a Italia, en una de las grandes potencias del motociclismo. Destacan sus galardones como la Gran Cruz del Mérito Civil, la R.O. al Mérito Deportivo, etc. Tiene un museo en Madrid, y Zamora, le ha dedicado una calle y un pabellón deportivo. Siempre decía que el mayor capital de que disponía en la vida eran su familia y sus amigos. El homenaje que se hizo al 12 + 1 veces campeón del mundo de motociclismo, el día 16 de septiembre en Madrid, se inició en los jardines del Parque del Retiro para después dirigirse al estadio del Real Madrid (Paseo de la Castellana), su equipo favorito, y seguidamente finalizar en el circuito del Jarama. Acudieron además de 45.000 motoristas que hicieron "rugir" sus máquinas, multitud de célebres personajes: el expresidente del Gobierno Felipe González; la Presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y la Alcaldesa de la Capital, Manuela Carmena; el secretario de Estado del Deporte, José Ramón Lete, sin que faltaran las viejas glorias del motociclismo (Giacomo Agostini, Loris Capirossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Vicente del Bosque, Emilio Butragueño, etc., etc.) El acto terminó con un concierto que contó con la presencia de artistas como Marta Sánchez y Pitingo. Lo mejor de todo fue, como a Ángel Nieto le gustaba, que la bandera de España ondeó por todo el recorrido ¡Que tomen ejemplo los separatistas catalanes!