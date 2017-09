Las lecturas, la amistad y la vida

Hace un año publicó este periódico, La Opinión-El Correo de Zamora, un artículo en el que explicaba junto a mis nietos Celia y Mario las razones por las que nos gustaba nuestra provincia en general y Sanabria en particular en ese tiempo de verano, al ser un lugar muy atractivo por su clima, los paisajes, donde destaca el maravilloso Lago con sus aguas únicas. Si a eso se le añade, lo que ya sabíamos el reconocimiento reciente de la Villa de la Puebla por parte de la Red de Pueblos más Bonitos de España como uno de ellos, se explica solo. También conocemos otras comarcas y todas tienen su encanto.

Nos hemos vuelto a reunir, ahora que empieza el curso, con la intención de pensar juntos lo que ha ocurrido en el año trascurrido, aunque no podemos ni debemos detallar todo lo que más nos ha llamado la atención. Seguramente lo más doloroso ha sido los atentados de Barcelona y Cambrills, que ha causado tantos muertos y heridos. Sabemos que desgraciadamente cada día se originan muchos actos como este en el mundo y que muere mucha gente inocente, aunque reconocemos que lo que ocurrió en Cataluña por ser España parece que lo sentimos más, aunque todas las personas somos iguales. Nos ha gustado la ayuda de tanta gente a las víctimas; y no nos ha parecido bien el aprovechamiento político de algunos.

Cuando conocemos los nombres de los países de donde procedían las víctimas, nos damos cuenta de manera práctica lo pequeño que es el mundo, como dicen los mayores: "el mundo es un pañuelo". Las personas viajamos mucho, se calcula que es año se moverán 1.200 millones de personas de un territorio a otro. Esto parece que ayuda a la economía, pero también plantea muchos problemas de seguridad, porque se producen abusos y no siempre se respetan las costumbres de los lugares visitados ni el medio ambiente.

También nos preocupa, y no nos gusta, lo que está ocurriendo en Cataluña, que es una parte importante de España, algunos quieren separarse, produciéndose un enfrentamiento entre los propios catalanes y también con el resto de los españoles.

En relación con la naturaleza y el medio ambiente, estamos muy preocupados por la cantidad de incendios que se ocasionan todos los años en nuestra Comunidad y sobre todo en nuestra provincia de Zamora, sabiendo que son provocados. No comprendemos que intenciones pueden tener quienes los producen. Unas veces creemos que puedan ser enfermos pirómanos y en otras, más bien terroristas, como los de Barcelona y Cambrills.Lo que si creemos es que algo hay que hacer para evitar estas desgracias. Nos sigue preocupando el cambio climático, que seguramente produce la sequía tan prolongada que padecemos y favorece los incendios.

También durante este año han ocurrido cosas buenas, como por ejemplo el desfile del Orgullo Gay, con mucho éxito a nivel internacional y con presencia de millones de personas de todo el mundo, sin que haya ocurrido ningún accidente desagradable. En esto España ha demostrado estar preparada y ser tolerante, más que otros países que se creen más avanzados. También estamos contentos con la relación en nuestra familia que nos hemos reunido en más ocasiones y lo hemos pasado muy bien, aunque tambien tristes porque murió nuestro abuelo José Luis, al que tanto hemos querido.

El curso escolar ha sido interesante, por ser el último que he pasado en el colegio, para empezar una nueva etapa en el Instituto. He tenido buenas notas y el curso ha discurrido sin dificultades, aunque los exámenes fueron más difíciles por ser el final de la escuela primaria. He obtenido un título de francés, aunque no debería decirlo, con la máxima nota. También he participado de un genial campamento en Sanabria;con ese ya son cinco. Este añoha tenido como tema literarioHerry Potter, saga que he empezado a leer.También he leído, entre otros libros: "El Club de Tea" que es una serie acerca de aventuras entre amigos, también el "Diario de Greg", crónicas hilarantes de un adolescente quedía a díaintenta sobrevivir a dos hermanos, uno pequeño y otro mayor.

Yo continuaré en el instituto con el tercer curso de la ESO. He seguido jugando al futbol en un equipo federado. Ahora ya me corresponde por la edad jugar en la categoría de cadete, eso sí, haciendo cada vez más amigos y viajando con el equipo y con la familia. He leído varios libros; señalaré algunos como: "Kio y Gus", de un niño y una niña, el niño va a pasar las vacaciones con su amiga que es ciega a su pueblo, el niño le va explicando lo que ve y el abuelo que ha sido marinero y que salvó a una ballena emprenden su búsqueda. También me interesó "Los ojos venecianos", que es la historia de un chico que vive en Nápoles y se traslada a Padua, para estudiar una carrera; esto se produce en el año 1792. Además destaco "La llamada de lo salvaje", que trata de un perro que de tener una vida cómoda, cambia a un trabajo tirando de un trineo como un esclavo?

También yo, entre otras actividades sociales y culturales he aprovechado para leer y releer, varios libros entre los que se encuentran: "Nosotros los abajo firmantes" de Santos Juliá y otros. "Persiguiendo a Einstein" de Antonio Acín. "El Capital en el siglo XXI" de Tomas Piketty. y "Patria" de Fernando Aramburu. Y una vez más, "La Regenta" de nuestro paisano Leopoldo Alas Clarín.

Ciertamente este curso pasado que terminó con el verano, ha estado lleno de acontecimientos de todo tipo y en todo el mundo. Y aunque ya sabemos que el año empieza el uno de enero, mentalmente parece como si se iniciara en septiembre cuando comienza el curso con la vida social, los centros educativos y la rutina diaria. Deseamos lo mejor.