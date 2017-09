Las noticias, con respecto a Zamora, no pueden ser más desalentadoras. El titular de ayer no dejaba indiferente a nadie. De lo más comentado. De lo más criticado: "Zamora registra 5.000 ocupados menos y pierde 17.000 habitantes desde 2007". Y qué se está haciendo para evitar la sangría: nada de nada. Nos hablan con grandilocuencia de proyectos maravillosos, únicos en su género, que sacarán a Zamora de entre las fauces del dragón de la desidia, el olvido y la indiferencia que poco a poco la va engullendo pero, en realidad, no vemos resultado alguno.

Los zamoranos no quieren más palabrería, los zamoranos quieren hechos. Invertir en nuestros jóvenes para que al final de un determinado trayecto, nuestros jóvenes acaben en Madrid, País Vasco, Cataluña o Alemania es una pérdida de tiempo. Se invierte en ellos para que dejen el resultado de su aprendizaje y su saber en esta su tierra que los necesita como al agua de mayo. Pero, ¿qué les ofrece Zamora a sus jóvenes? Tengo para mí que poco o casi nada. Encima, se potencia también poco o casi nada a los emprendedores, que serían el verdadero motor del impulso que necesita esta tierra necesitada de todo. También de la valentía y el coraje de sus habitante.

Encima, desde algunas administraciones, no hacen otra cosa que poner puertas al progreso, al despegue. En unos casos ya sabemos que los políticos ni fu ni fa, pero es que en otros muchos son las técnicas, las culpables de cierto desfase que ahoga lentamente a Zamora. Algunos políticos se quejan de espinas clavadas pero no tienen voluntad de desenclavarlas, de echar un órdago a quienes tienen que echárselo y empezar a hacer de Zamora una ciudad con el acelerador del progreso arreglado definitivamente. Esta tierra va al ralentí y no avanza ni empujándola.

No podemos estar en caída constante en número de habitantes, en ocupados, en comercios, en empresas, en industrias de todo tipo. Zamora no puede seguir acarreando con la mala fama que la persigue allende nuestras fronteras, en el sentido de que aquí no se puede abrir nada porque el lobby que todos conocemos no lo permite. Zamora no puede ser la eterna perdedora. Zamora necesita a los zamoranos más reivindicativos, más batalladores, a los zamoranos que no pasen una y no callen nada, a los zamoranos que denuncian, a los que ponen en positivo lo negativo y a los que discrepan desde el respeto, sin fobias en función de la fe, de la ideología o de la opinión que se tanga.