Cada día falta menos para el 1 de octubre y se vive en España en situación de tensa espera acerca de lo que pueda ocurrir respecto al referéndum con que los separatistas de Cataluña siguen desafiando al Gobierno y a la justicia, dando pasos que creen que les va a acercando el objetivo aunque en realidad dibujan un alejamiento del mismo. Rajoy garantiza que no habrá consulta entre los catalanes y se pone serio por penúltima vez avisando a Puigdemont y demás que, al final, el Gobierno tendrá que hacer lo que no quisiera hacer. O sea, parece que ya el artículo 155 de la Constitución que suspendería de modo provisional la autonomía de aquella región se empieza a constituir como un recurso definitivo a utilizar, aunque tampoco se descarta el recurso a la ley de Seguridad Nacional. No vamos a tardar en saberlo cual será la fórmula legal aplicada, porque el tiempo se está acabando ya.

De alguna manera el Gobierno está usando ya herramientas de poder que se complementan con las de la Fiscalía y los jueces. Aunque no parece que vaya a ser suficiente, dada la fanática cerrazón independentista, una triste consecuencia más de la pavorosa mediocridad de la actual clase política española. Se han intervenido los fondos autonómicos Se ha cerrado la web del referéndum, aunque enseguida apareció otra con los mismos fines, desde servidores remotos que no harán posible fácilmente su desconexión. La policía ha intervenido 100.000 carteles de propaganda convocando a las urnas el 1-0. La justicia ha requerido a los alcaldes que colaborarán cediendo sus locales para darles cuenta de su responsabilidad y con orden de detener a los regidores que no comparezcan. Lo mismo se ha hecho ya con los altos funcionarios y con los Mossos, las fuerzas del orden catalanas. A Correos se le ha prohibido cualquier clase de envío que pudiera estar relacionado con el referéndum. Y así. Pero mientras y aunque Rajoy ya incluso amenace con tener que llegar a donde no se quería llegar, el hecho es que la Generalitat se atrevió a lanzar con absoluta impunidad la inauguración de su campaña por el referéndum y por el sí, en un mitin que el Gobierno permitió, y al que han seguido otros más. Pasado el susto de la Díada, se intenta tapar la pasividad ante una campaña ilegal con el miedo a la victimización de los secesionistas, esa añagaza tan inmoral e innoble que tanto se utiliza en la sociedad de ahora para justificar ideologías totalitarias que pueden llegar, como en este caso, a sublevaciones regionales.

¿Qué hacer? Solo queda eso, por lo que parece: esperar. De todos modos, cuesta trabajo imaginar que Rajoy tenga que aguardar hasta esa fecha para tomar decisiones, pues ellos no van a dar marcha atrás de ninguna manera, porque no tienen ya otra salida aunque su debilidad se ponga de manifiesto cada vez más, lo que les está llevando a tener que recurrir a animar a la gente a tomar la calle cuando el Gobierno se decida a actuar con mayor rigor para solucionar el conflicto. Encima, y para peor, el reto puede servir a los separatistas para ganar votos. Los españoles contemplan el lamentable espectáculo al que se ha llegado y piensan que Rajoy ha de hacer lo que tiene que hacer pero tiene que hacerlo ya.