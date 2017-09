La Constitución hay que cumplirla, también en el tema de los refugiados

Queda una semana para que se cumpla el plazo del compromiso del Gobierno Español con la Unión Europea de acoger 17.337 refugiados en nuestro país, 15.888 por la vía de la reubicación procedentes de Grecia e Italia y 1.449 mediante reasentamientos desde Líbano, Jordania o Turquía.

Según datos de Amnistía Internacional, faltan por llegar 15.449 personas refugiadas, más del 89 % del compromiso del gobierno está incumplido y este compromiso es vinculante por tanto es una obligación del gobierno su cumplimiento.

Ahora que estamos escuchando de forma diaria y reiterada a representantes del gobierno decir que hay que cumplir y hacer cumplir la Constitución Española, imaginamos que ese deseo y esa obligación se refiera a todos los artículos de nuestra ley de leyes, no sólo a los que interese decir en cada momento.

La Constitución Española en su Título 1 de los derechos y deberes fundamentales, Art. 10, dice: Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

La Constitución Europea en su Título 1, Art. 1-3 Objetivos de la Unión, punto 4, dice: En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses. Contribuirá a la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño?

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 13 y 14, dice:

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

Por tanto, no sólo es una obligación del Gobierno cumplir y hacer cumplir las leyes, no sólo es una obligación del Gobierno cumplir y hacer cumplir la Constitución Española, no sólo es una obligación del gobierno cumplir La Constitución Europea, no sólo es una obligación del Gobierno cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales, pero, lo que más debemos exigir los ciudadanos es que el Gobierno dé ejemplo y cumpla con sus obligaciones y, en este importantísimo caso está incumpliendo todas las leyes y todos los tratados internacionales.