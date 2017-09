Yo tomo el gin tonic y ustedes pagan la ronda

Cada vez son más los casos en los que determinado ciudadano o ciudadana dice que es hijo de algún otro ciudadano que, sorprendentemente, tiene o tuvo, mientras permaneció en este mundo, una pasta gansa. De manera que, de confirmarse la paternidad del susodicho, el o la demandante tendría derecho a un buen pellizco de los bienes, o de la herencia correspondiente, según los casos.

Para ello basta con presentar una demanda, y después obtener el ADN del demandado, se encuentre o no entre nosotros. Estos trámites y los que se derivan de la obtención de pruebas tienen un coste que correrá a cargo del demandante o del erario público. Porque el trabajo de jueces y abogados supone un costo, la obtención del ADN también, y la exhumación del cadáver, en su caso, otro tanto.

A juzgar por el número y frecuencia de los casos, parece que la cosa debe salirle barata a los que presentan tales demandas, independientemente de que lleguen o no a ganar el juicio, demuestren o no que su reclamación corresponde a lo que se encuentre amparado por la ley. Pero en el hipotético caso que se demuestre que el demandado no era su padre, ni nada parecido ¿quién apecha con la infamia que se haya vertido, especialmente en los medios de comunicación, sobre el caso?

El otro día, un cliente de un conocido bar zamorano decía que estaba pensando poner una de esas demandas, pues en el peor de los casos siempre habría algún medio amarillista que le pagaría, a precio de oro, alguna entrevista. Lo que no tenía claro era a quien le endosaría el marrón de acusarle de ser su padre. Dudaba el hombre entre alguno de los ricos vivos, como Bill Gates o Carlos Slim, o de los ya fallecidos como el Aga Khan de Persia, o el rey Jorge VI de Inglaterra.Pensaba que el negocio le saldría redondo, pues de ganar llegaría a forrarse, y de no ser así con lo que le pagara la tele de turno, tendría más que suficiente para costearse un abogado. El resto correría a cargo de los españoles, ya que iría a cargo de los presupuestos generales del Estado. Vamos, que él se tomaba un gin tonic y los demás le pagábamos la consumición.

En estos días ha quedado demostrado que lo de la presunta paternidad de Salvador Dalí, con respecto a la demanda de la vidente de Figueras, autora de la demanda, ha sido otra milonga, un cachondeo más de esta moda tan en boga en España, agravada en este caso, pues al tratarse de una pitonisa, debía suponerse que tendría que haber sido capaz de adivinar sus propios orígenes.

Lo que falta conocer es como sigue la cosa, después de demostrarse la falsedad de la reclamación, ya que se supone que los familiares y amigos del demandado, tendrán derecho a querellarse contra quien ha ocupado páginas de opinión a espuertas, a precio cero, ensuciando la integridad moral de un señor fallecido que no ha podido defenderse.

También hay que decir que la información sobre este tipo de casos suele terminar cuando se aclara la verdad o falsedad de la presunta paternidad, porque nadie se molesta en seguir la vida y milagros del o de la demandante, ya que no parece ser noticia, porque lo que vende es el morbo, y no la cara dura y la indecencia de quienes juegan deslealmente con estas cosas, como en el caso de la vidente de marras, que además de utilizar a un abogado de oficio, que pagamos nosotros, ahora sale por peteneras diciendo que no es solvente para apechugar con los gastos de la inhumación del cadáver.

Bueno, volviendo con lo del contertulio del bar, decir que se quedó en la taberna solo, echando cuentas de lo que, según él, podía llegar a ser un buen negocio. Después de desechara Cristiano Ronaldo, para endilgarle la paternidad, entre otras cosas, porque era unos cuantos años más joven que él, también dejó en la cuneta a Francisco Franco, por aquello de que, si le costó trabajo tener una hija propia, no iba a emplear sus energías en dejar su semilla con la primera moza que pasara por El Pardo. Pensándolo mejor, llegó a la conclusión que lo mejor sería endilgarle la culpa a alguien que hubiera sido incinerado, ya que, de esa manera, al resultar imposible realizar el ADN, nunca podría demostrarse que no tenía razón y, mientras tanto, le daría tiempo a hacerse famoso gozando de su minuto de gloria en las televisiones patrias.