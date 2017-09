Huracanes frente a terremotos

La valoración de una noticia responde a múltiples factores, y la cercanía geográfica es uno de ellos. Por ejemplo, la proximidad o lejanía a nuestro lugar de residencia de un suceso con víctimas mortales no será tratado por igual si ese hecho acontece en Paquistán o en Portugal. Lógico. Pero estos días en los que el huracán Irma ha copado las cabeceras de los principales informativos nacionales de televisión y radio y no pocas páginas de periódicos y medios digitales no llego a entender los motivos de esa prominencia informativa sobre sucesos de mayores proporciones como el terremoto que ha asolado México, en el que se contabilizan un centenar de personas muertas y 2,3 millones de damnificados.

No se trata de buscar comparaciones, pero convendrán conmigo en que en el estado norteamericano de Florida los daños personales no llegan ni a la suela del zapato de lo ocurrido en parecidas horas en tierras mexicanas, a cuyo país se supone nos sentimos más unidos. Sospecho que las razones de ese desigual tratamiento de la televisión pública, por poner un caso, tienen que ver más con la relevancia económica y la influencia política de un país u otro.

El huracán Irma ha azotado también de manera despiadada numerosas poblaciones de Cuba, Haití y República Dominicana, pero el interés se ha desplazado inexorablemente a polos económicos como Miami. Cierto es que ahí la concentración de habitantes es muy superior, pero la vida humana, que es lo que nos tiene que preocupar, vale exactamente lo mismo con indiferencia del lugar de residencia. En fin, me temo que el árbol de la ingenuidad no me deja ver el enorme bosque de la desigualdad. Porque el poder económico sigue gozando de una cuota de pantalla que nunca dispondrán las zonas más empobrecidas del Planeta. Y esto es una cuestión invariable, por mucho que un terremoto y un huracán sean, ambas, causas naturales. Lo que ya no es tan natural es cómo contamos los hechos ni las desastrosas consecuencias humanitarias que provocan los mismos.