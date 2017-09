Que vuelva la tricolor

Eso es lo que ha pedido la diputada de Podem, Angels Martínez, de inequívoco apellido catalán, a cuantos le han pedido que se disculpe por retirar las banderas de España que los diputados del Partido Popular de Cataluña, dejaron en sus escaños al abandonar el hemiciclo durante el pleno de la vergüenzaen el Parlamento catalán. Es de obligado cumplimiento reconocer que ha sido el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, quien ha instado a esta diputada a pedir perdón. Pero esta, digamos señora, que a pesar de sus años está a la izquierda de la izquierda y se define a sí misma como republicana de pura cepa, ha contestado que de disculpas, nada de nada, que más se perdió en Cuba, que su bandera es la tricolor y que si los del PP catalán se hubieran quedado olvidada, por un descuido, en sus escaños la bandera republicana, jamás hubiera osado retirarla, porque es la bandera que siempre ha defendido y es "la que quiero que vuelva".

Y argumenta la anciana parlamentaria podemita que muchos familiares suyos murieron defendiendo la tricolor. ¡Ya estamos! Y los que tenemos familiares que murieron ni por una ni por otra bandera, sino porque eran religiosos o no caían bien al energúmeno de turno, porque eran considerados enemigos de clase, porque se trataba de empresarios, de terratenientes y los fusilaron o acabaron su vida en una checa tras un interrogatorio brutal, en una cuneta o en cal viva, ¿qué? Todavía saldrá el listo de turno argumentando que no digo más que barbaridades. Pues bien, el cálculo oficial de fallecidos tras la represión efectuada en zona republicana oscila entre los 38.000 y los 85.000, incluyendo a más de 6.800 religiosos católicos, cifra que algunos autores, y no precisamente de derechas, elevan incluso más. O qué ocurre, ¿que sobre estos hay que pasar página? No hay memoria histórica que valga para esos 85.000 represaliados por los republicanos.

Es que ya vale de pasar página cuando de este capítulo se habla. Como si los republicanos hubieran meado santo y los otros hubieran sido la representación en la tierra de Belcebú. Si ponemos en la balanza las oprobiosas actuaciones de unos y de otros, por lo menos yo lo reconozco, estaría muy equilibrada. Con esa forma de entender la política y a España, esta señora queda inhabilitada para su ejercicio. La pobre lo ha tenido que pasar muy mal durante tantos años, viendo ondear la bandera de España, sí, la roja y gualda, que no es la bandera de Franco como defienden los interesados para quemarla y ultrajarla. Es, simplemente, la bandera de España, la que nació bajo el reinado de Carlos III el 28 de mayo de 1785. Con la particularidad de que la historia de la bandera de España surge por una necesidad marítima, que todos deberíamos conocer para no errar tanto las apreciaciones. Por el contrario, la tricolor, la bandera de la Segunda República, tuvo un recorrido corto, el que va de 1931 a 1939.

Tan corto como la propia historia de Cataluña siempre en busca de una nación que nunca existió y porque la Guerra de la Independencia aunó a todos los españoles, catalanes incluidos, en la empresa conjunta de crear un estado-nación. Y ahora, que Angels Martínez diga lo que le venga en gana, que nunca será atendiendo a la historia.