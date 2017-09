Juntos, por el bien de todos

Esta semana oficializo mi candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español de la provincia de Zamora. Y lo hago de manera libre y sin dueños, sin presiones ni empujones, sin cuentas ni cábalas, desde la convicción por unas ideas y con proyecto claro y sincero de lo que muchos queremos para esta provincia. Y en este camino, me gustaría contar con todos los compañeros y compañeras socialistas, sin distinciones, ya que el cometido es concreto: ganar las elecciones de punta a punta de nuestra provincia. Y con ello, contribuir a las victorias y proyectos de Luis Tudanca en Castilla y León y de Pedro Sánchez.

Como digo, este paso lo doy por convicción, pero también por sugerencia de muchos y muchas que desean que el PSOE de Zamora hable claro y en voz alta al verdadero enemigo de la provincia: el Partido Popular. Un Partido Popular sin empatía ni corazón hacia sus conciudadanos ni su entorno y al que no le preocupa lo más mínimo el futuro de las zamoranas y los zamoranos. Para esto, apoyado por muchos compañeros y amigos, adquiero la responsabilidad de prometer trabajo y honradez, decencia y capacidad, para que coordinar un proyecto en el que necesito toda la ayuda que los socialistas zamoranos puedan aportar. Construyamos juntos un proyecto que tenga la confianza de todos para llevar a Zamora al lugar que merece.

En este nuevo camino debemos ser conscientes de los errores cometidos y plantear de una vez una alternativa sólida y consistente, en la que los zamoranos depositen su confianza. No olvidemos los datos: en las municipales de 2007, el PSOE logró a nivel provincial 40.000 votos, en 2011 casi 35.000 y en las últimas, en 2015, nos quedamos en 29.840 para ser exactos. De ahí, lo de reconocer errores, empezando por ser conscientes de que en Zamora no ha ganado la izquierda, a pesar de que alguno se empeñe en decirlo una y otra vez. En Zamora, lo que sucedió, por primera vez, es que, gracias a diferentes socios políticos, por fin una mayor parte de la población vive bajo políticas progresistas y de izquierdas. Es un primer paso, importante, pero solamente el primero. Continuemos con paso firme.

Solo el Partido Socialista Obrero Español es capaz de construir esa alternativa de izquierdas, y no será posible sin la ayuda de los militantes de la provincia, de los alcaldes, portavoces y concejales. De aquellos que son la cara de nuestro partido 365 días al año, que se baten de sol a sol para conseguir que la gente, sus vecinos, vivan mejor. y que son el nexo del PSOE con la sociedad. Por eso he dado este paso al frente, porque los compañeros necesitan que el PSOE provincial conozca cada agrupación, cada rincón de la provincia. En este sentido necesitamos un Partido Socialista que sea el instrumento preciso para generar confianza. No un PSOE que sea rehén, ni uno que haga rehenes, sino un PSOE que tienda puentes, ofrezca ayuda, plantee soluciones, y así, gane elecciones para ayudar a la gente. Esta es la máxima por la que estamos aquí: ayudar a las personas.

Para finalizar, he de confesaros que lo que más me ha movido a dar este paso es la ilusión. Ilusión que me hizo ser el primero en ofrecer brazos y diálogo a mis compañeros. En definitiva, Ilusión por Zamora, por cada rincón de nuestra maravillosa provincia, Ilusión por cada uno de los zamoranos y zamaranas, que con prácticamente todo en contra, deciden continuar en su tierra. Ilusión que necesita el apoyo de mis compañeros y compañeras del partido, para que posteriormente pidamos con la cabeza bien alta el apoyo a todos nuestros conciudadanos. Por todo ello: Juntos, por el bien de todos.