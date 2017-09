Los premios Tierras de Zamora, que cada año concede la Diputación en el marco del Día de la Provincia, ya tienen nombre. Me alegro por todos los premiados, aunque permítanme que me regocije de manera muy especial por el reconocimiento que ha recibido este periódico, coincidiendo precisamente con el 120 aniversario del diario, donde escribo desde hace algo más de 22 años. (Caray, ahora que lo escribo, ¡cómo pasa el tiempo!). Un periódico que siento como propio y que, como muy bien ha sentenciado el jurado, ha contribuido a poner en el mapa del mundo la realidad de la provincia y los valores zamoranos. Un diario cuya exposición han podido disfrutar cientos de zamoranos y en la que, como un regreso al pasado, han observado de nuevo algunas pinceladas muy significativas de la vida cotidiana de una provincia mucho más compleja de lo que a simple vista parece. Ser altavoz de esta realidad, dentro y fuera de la provincia, no es nada fácil. Y por eso me alegro que este periódico haya sido reconocido como mejor embajador de estastierras.

Pero también me satisfacen los nombres del resto de galardonados. Que se reconozca la labor de Santibáñez de Vidriales debe ser un acicate para que todas las localidades de la provincia se sigan esforzando por impulsar actividades para la promoción y el mantenimiento del rico patrimonio cultural que tenemos en estastierras; que se premie a Azehos por su labor de divulgación de la gastronomía de la tierra me encanta, entre otras razones porque nuestros productos son un sello de calidad que debemos exprimir al máximo; que se seleccione a la Federación de Asociaciones Espigas por su labor cultural desarrollada en los pueblos, me emociona: conozco su trayectoria y el compromiso con la cultura rural debe seguir siendo también un santo y seña de nuestra tierra; que se reconozca a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer su labor social con enfermos y familiares, pues qué quieren que les diga: es mucho más que merecido, del mismo modo que el reconocimiento póstumo a los montañeros zamoranos fallecidos el pasado abril.

Los premiados no recibirán gratificación económica y se tendrán que conformar con un reconocimiento simbólico, entregado en el Día de la Provincia. Sin embargo, que se haya optado por este tipo de recompensa es lo que, desde mi modesta opinión, da mucha más credibilidad a los premios y a quienes los reciben. Una actividad, un proyecto, una iniciativa o cualquier otra idea que hayan puesto en marcha una localidad, una empresa, una asociación o cualquier ciudadano a título personal no es mucho más importante porque reciba una remuneración económica; al contrario, lo que debe reconocerse y premiarse es el valor simbólico del esfuerzo, la capacidad de iniciativa, el esfuerzo de crear una cultura de la participación y cooperación, el trabajo bien hecho y la constancia por seguir remando muchas veces en aguas turbulentas yno morir en el intento. Son precisamente estos valores los que deben reconocerse, difundirse y ser asumidos por los ciudadanos, muy acostumbrados a que se nos reconozca cualquier actividad con compensaciones crematísticas.