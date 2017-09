Llegó el temido choque de trenes

Hace años que, en el conflicto de Cataluña, se pronosticaba un choque de trenes. Muchos confiaban en que se impondrían la cordura, la reflexión y el diálogo y que, por tanto, las locomotoras frenarían a tiempo y la cosa se solucionaría. No ha sido así. Llegó el topetazo. Y a juzgar por las palabras y acciones más recientes, habrá más golpes y más duros. Y más peligrosos no solo para la propia convivencia interna de la sociedad catalana, ya rota en dos, sino también para la española, crispada por lo que está ocurriendo allende el Ebro y en la que, injustamente, crece una catalanofobia derivada de meter en el mismo saco a los separatistas y a quienes desean seguir en España. Que no paguen justos por pecadores.

Esos porrazos entre los dos trenes se están intensificando día a día (veremos qué sucede mañana en la Diada) y alcanzarán su cima el 1 de octubre. Faltan únicamente tres semanas para la fecha del referéndum ilegal y es imposible hacer pronósticos sobre el desarrollo de los acontecimientos. Y lo es porque tanto la Generalitat como la mayoría del Parlamento catalán (que, saltándose a Montesquieu, viene a ser lo mismo) han roto con las leyes españolas, Constitución y Estatuto de Autonomía incluidos, y no las van a acatar. Rajoy insiste en que el referéndum no se celebrará y que Puigdemont y los independentistas se han situado fuera de la ley como están señalando casi a diario las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional. Pero desde la Generalitat y otras instituciones catalanes también se insiste en que no obedecerán más las normas estatales y que, en el futuro, solamente se regirán por las propias, por las que van a emanar de esa Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada en la madrugada del viernes pese a todos los pesares: dictamen contrario del Consejo Consultivo Catalán, opinión de los letrados del Parlamento, vulneración de los derechos de los diputados, atropello de los trámites legales, oposición férrea de Ciudadanos, PSC y PP, argumentaciones impecables y razonadas? Sin contar con los mensajes que vienen de Bruselas y que dejan claro que una supuesta Cataluña independiente tendría que salir de la Unión Europea.

Les dio igual. Las huestes de Puigdemont, Junqueras y la CUP no estaban para legalidades ni para argumentos jurídicos. Iban a romper con España y punto. Y les dará lo mismo lo que salga el 1-O, consulta a la que atribuyen todas las virtudes de la democracia. Ellos, como son separatistas, son demócratas?Aunque se salten a la torera la legalidad española e internacional. Los que nos oponemos, sea en Cataluña o en otros lugares, a la independencia somos fascistas, antidemócratas, autoritarios. Por eso estuvo tan atinado el diputado de Cataluña sí que es pot Joan Coscubiela al recordar la lucha antifranquista de muchos de los que ahora se oponen a ese separatismo que pretenden desde la Generalitat. Y es que esa es otra de las grandes paradojas de esta enrevesada situación: hemos llegado al extremo de que para ser demócrata en España (y en el mundo) tienen que darte el visto bueno Puigdemont, Junqueras, Tardá, Rufián, Forcadell y hasta Jordi Pujol, que creo que sigue ahorrando para el futuro.

En cualquier caso, carnet de demócrata aparte, somos muchos los que pensamos que lo gordo, gordo no llegará el 1 de octubre sino a partir del 2. Imaginemos que, aunque sea con poca participación, gana el sí y que, conforme a estos resultados y como ha prometido, el molt honorable proclama desde el balcón de la Generalitat la independencia y el nacimiento de la República catalana. ¿Qué pasaría el 3 y el 4 y el 5 de octubre?, ¿cómo sería la vida en la "nueva" Cataluña?, ¿cómo reaccionarían las localidades contrarias al secesionismo?, ¿desobedecerían las leyes catalanas igual que Generalitat y Parlamento han desobedecido las leyes españolas?, ¿qué ocurriría con las pensiones, ahora pagables desde una caja única, con la Seguridad Social, con las cotizaciones de empresas y trabajadores, con la presencia de Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército en tierras catalanas, con las propiedades del Estado, con puertos, aeropuertos, carreteras, etc, dependientes del Gobierno central?

Son tantas y tan graves las incógnitas que añaden un fuerte plus de inconsciencia e insensatez al camino emprendido por los secesionistas. Y que colocan sobre el tablero algo en lo que muchísima gente está pensando (y temiendo) pero que no se atreve a decir en alto. Imposible, aquí no puede suceder; somos gente civilizada. Pero sale a relucir la palabra Balcanes o Yugoslavia y se produce un silencio espeso entre sudores fríos. Y cambiamos de conversación.