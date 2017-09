La amenaza

Cabe suponer lo que va a ser este año la Díada catalana que mañana se celebra y que si siempre ha sido más que una fiesta regional un motivo de reivindicaciones politicas y económicas de todo género, tendrá lugar en esta ocasión con los ánimos mas exaltados que nunca al haber alcanzado el desafío secesionista su grado máximo de tensión y locura, con el Gobierno de la nación firmemente decidido a que el referéndum no llegue a convertirse en realidad de ninguna de las maneras.

Ante ello, los mesías de la independencia y sus rebaños llevan ya tiempo instigando a los suyos a salir a la calle, a tomar la calle, una actitud insensata y provocativa que añadir a sus desatinos. Aseguran que el movimiento separatista no es solo político sino que ha nacido en la calle y que allí pervive y continúa. Y se atreven a amenazar con que si se pretende impedir que los colegios electorales abran sus puertas o con retirar las urnas, los ciudadanos se movilizarían para que esto no pasase. Según el iluminado Puigdemont, el pueblo catalán quiere participar en la autodeterminación con un anhelo tan imparable que cualquier cosa que haga Rajoy será inútil pues sus instituciones, las catalanas, garantizan el derecho a decidir. Habrá colegios y urnas y votaciones pues no admiten que el Constitucional lo prohiba, dicen el resto de los líderes secesionistas, que consideran deslegitimado al alto Tribunal al ser utilizado por el Gobierno como arma política contra los catalanes.

A tal extremo han llegado las cosas. La Generalitat se siente respaldada por una mayoría radical del Parlament, desoye y desobedece las resoluciones de la justicia en todas las instancias, y sigue adelante con el proceso. Hasta donde pueda llegar, aun no se sabe, pero la Barcelona de la alcaldesa Colau niega los colegios electorales y solo un 40 por ciento de ayuntamientos, más bien pequeños, se han prestado hasta ahora al juego de farol pese a las presiones en la calle. Y principalmente, porque Rajoy, por fin, ha admitido que no descarta ya ninguna decisión para impedir que el referéndum se celebre, algo que ha prometido reiteradamente. Y hay que creerle, esta vez sí, aunque no sirva de precedente.

Si siempre ha sido así en los últimos tiempos, la Diada de este año va a estar mas politizada y manipulada que nunca. Si lo estuvo, vergonzosamente, la manifestación presidida por el Rey contra el terrorismo yihadista que asesinó a l6 personas en Barcelona y Cambrils, es fácil pensar a que extremos se pueda llegar en la concentración del lunes, aparentemente festiva, pero en la que todo va a caber pues ya se encargarán de ello los independentistas y quienes controlan y manejan la grotesca farsa. Una situación que habrá que manejar con mucho tino y extremo cuidado por parte del Gobierno, que ha aumentado estos días la presencia de las fuerzas del orden en Cataluña. Rajoy va a darnos la medida real de sus capacidades. Veremos de una vez si es, o no, un político reflexivo pero tras el que se oculta un carácter decidido y firme como aseguran sus partidarios. Es su gran prueba. De la que tiene que salir ganador, sí o sí, porque lo contrario es inimaginable.