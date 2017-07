Que 30 años no es nada

Eso, que 30 años no es nada, es lo que se debe pensar en el PP respecto a su continuado mandato en Castilla y León, que ahora se han cumplido y discretamente celebrado, feliz la mirada porque, pese a todo, ahí siguen, con mayorías salvo en la primera, con Aznar, y en la actual legislatura. Lo de que en el granero de votos de la derecha ganase, al principio, el PSOE no paso de ser una anécdota, como los resultados han demostrado durante tres décadas. Incluso el haberse sostenido en 2015, cuando el cambio era una amenaza más que real, aunque fuese gracias al previsible apoyo de C´s que para eso está, el báculo de la vejez popular, hace que Mañueco, Herrera y los suyos, no dejen de mirar el futuro todavía con esperanza de sostenerse y mantener el poder durante otros 30 años.

La efemérides ha sido discreta y de escaso calado como ocurre siempre en la región con los apoteosis políticos. Esta es tierra de gente sobria, que cumple el trámite y se resigna a lo que sea. Por otra parte los escándalos de corrupción que salpican a la Junta, muy vivos y con muy malas perspectivas, tampoco invitan a demasiadas celebraciones. Se reunieron los anteriores gerifaltes de la comunidad, Aznar, Posada, Lucas y Herrera, acompañados del ahora presidente regional del PP, Mañueco, pero lo hicieron lejos de la capital, de Valladolid, allá por los territorios vinícolas y privilegiados de la Ribera del Duero, y no hubo declaraciones apenas aunque si algunas fotos, por supuesto.

Es de creer, lógicamente, que los tres antiguos presidentes y el de ahora mismo aunque ya no por mucho tiempo, pasasen revista somera a la región, que en lo que les importa, o sea en los votos, sigue cumpliendo fiel y religiosamente. Por lo demás, Castilla y León, además de los escándalos de la Perla Negra y de la trama eólica, continúa esa marcha gris que se ha acentuado con los largos años de Herrera y sus grises y eternos equipos, en los que lo mismo se ha valido siempre como consejero de cultura que de agricultura. Ni la región es de las que peor va ni de las mejores. En algunas ramas, como la educación, o la industria - líderes en producción automovilística -se anda por lugares preferentes, pero en la mayoría se mantiene en lugares intermedios, sin caer tampoco en puestos de cola. Ni bien, ni mal, porque además los grupos de la oposición nunca despuntaron en nada, salvo ahora con los casos de corrupción.

El asunto preocupa en el PP, porque la justicia ha imputado al ex vicepresidente Villanueva por los dos escándalos que se investigan. El ex dirigente, retirado hace un par de años, poco antes de saltar a la luz la trama eólica, ha recurrido ambas imputaciones, pero la primera de ellas, la referida al sobrecoste de la edificación en Valladolid del edificio llamado la Perla Negra, nueva sede de la consejería de Economía, ya ha sido rechazada por entender que Villanueva ha tenido "intervención directa y activa en los hechos" por lo que se une a la veintena de imputados que aparecen en el sumario. Por su parte, la comisión parlamentaria de las Cortes regionales continúa a la par su investigación. Mientras, la Junta, según se publica, paga, presuntamente, la asistencia letrada de los imputados.