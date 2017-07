Agradecimiento a Toro y a los toresanos

E1 pasado viernes 23 de junio comenzamos mis tres hijos y mi mujer nuestras vacaciones y pasamos una noche en Toro. Esa tarde, tras hacer unas fotos en el Mirador y El Alcázar, volvimos a la plaza del Ayuntamiento y nos dimos cuenta de que habíamos perdido la cámara. El disgusto fue tremendo, no tanto por el valor del aparato sino porque teníamos fotos de esa misma mañana en el último día de guardería de nuestro hijo que ya no íbamos a recuperar. Volvimos sobre nuestros pasos, la buscamos, pero no hubo suerte. Preguntamos a la Policía Municipal pero tampoco les habían dado nada y nos dijeron que lo intentásemos a la mañana siguiente. El disgusto fue enorme. Esa noche nos acercamos a ver la hoguera que por San Juan estaba preparada y me acerqué de nuevo a un policía municipal a preguntarle si le habían dado alguna cámara. Cuál fue mi sorpresa cuando vi que la tenía en la mano. Se la acababan de entregar.

Me acompañó hasta encontrar a las dos mujeres que habían encontrado la cámara y que se habían tomado hasta la molestia de preguntar en los establecimientos hosteleros por nosotros. No aceptaron ningún tipo de recompensa por lo que al menos quisiéramos expresar nuestra gratitud por medio de estas líneas. Muchas gracias a la Policía Municipal y en especial a las dos mujeres que se convirtieron en las mejores embajadoras de este precioso pueblo y han dejado su nombre en todo lo alto.

Ignacio Navarro Otano

Sarrigurren (Navarra)