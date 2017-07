Empleo y subempleo

Aleluya, sigue bajando el paro, ya solo se contabilizan 3,3 millones de parados, y aumenta el numero de cotizantes en la Seguridad Social. Cifra que no se producían desde 2019. Solo el 17,9 por ciento de desempleo. Aleluya. Rajoy sí que que sabe cuando habla de la recuperación económica, de los puestos de trabajo que se están creando, y todo eso. España está a la cabeza en recuperación de empleo, aunque lo malo es que seguimos siendo el segundo país de la UE con más paro, y el primero de la zona euro, ya que nuestros porcentajes están muy por debajo, pero que mucho, como diez puntos, de la media europea. Pero, desde luego, la reducción del desempleo es para sentirse muy satisfechos.

Nadie niega que las cosas mejoran, porque eso se nota en la calle, en el estado de ánimo, si bien tampoco es oro todo lo que reluce. Las rebajas de julio de este año están siendo de lo mas deslucidas, sea por que la gente compra por internet o porque los descuentos comienzan antes, cada cual a su aire y conveniencia. Y la verdad es que sigue habiendo muchos parados, aun teniendo en cuenta que el empleo subterráneo, el que permite sobrevivir a quien carece de un puesto laboral estable, se mantiene como muy denso y numeroso. Demasiado desempleo todavía, si, aunque luego se llama a un albañil, a un pintor, a un electricista, a un fontanero, y pueden pasar meses sin que te hagan la chapuza doméstica, porque tienen cosas mejores que hacer, al parecer. Sin embargo, los servicios, y el turismo, tiran del carro.

En este sentido, no caben engaños. Se crea empleo a que ritmo, pero fiar el devenir de la economía al turismo, pese a sus cifras desbordantes es un riesgo consiguiente. En cuanto llegue septiembre u octubre veremos como las cifras actuales de desinflan y vuelve a aumentar el paro. Solo con el turismo no se sale de pobre y sino que se lo pregunten a Andalucía, que pese a su maravillosa y larga Costa del Sol, con visitantes de élite y alto poder adquisitivo, continúa siendo una de la regiones más pobres no solo de España sino de toda Europa. El trabajo que se crea es fundamentalmente temporal, en precario, por meses, incluso por semanas o días:subempleo. Porque de estos parados que han dejado de serlo en mayo, y en los meses anteriores, no se acaba de saber el porcentaje real de contrataciones indefinidas pero desde luego son muchas menos que las temporales, según las estadísticas.

Cada cual ofrece al respecto estimaciones tan variadas como interesadas. De creer a la ministra de Trabajo, la mayoría son trabajos fijos, pero los sindicatos aseguran todo lo contrario. En Castilla y León uno de cada tres contratos son de menos de una semana. Aunque algunos no tengan problemas para encontrar empleo, como el hermano de Pedro Sánchez, el del PSOE, para el que en Extremadura han creado una plaza con el curioso cargo de "coordinador de actividades de conservatorios musicales", con el que Vara, el presidente extremeño intenta hacerse perdonar por haber apoyado a Susana Díaz para la secretaria general del PSOE. Lo denuncian los de Podemos, que también en Madrid han enchufado ellos al hermano de Garzón, el de IU, y a otros muchísimos de los suyos. La familia es lo primero, claro.