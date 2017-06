Incomprensible ausencia

C ontinúan celebrándose los actos conmemorativos de los 40 años de las primas elecciones democráticas tras la dictadura, los 40 años del comienzo efectivo de la transición. En el Congreso, el Rey Felipe VI presidió el acto de homenaje a quienes de uno u otro modo protagonizaron aquellos tiempos ya lejanos y muy difíciles como el mismo Monarca recordaba en un discurso importante en el que pasó revista a las cuatro décadas transcurridas para enlazar con el presente y advertir del riesgo que supone el incumplimiento de las leyes, siendo el primero la pérdida de las libertades, animando a aunar voluntades para conseguir un futuro mejor, construido por todos y cada uno de los españoles.

No faltó porque no podía faltar el recuerdo y una atronadora vocación del hemiciclo al Rey emérito, don Juan Carlos, el gran ausente de la conmemoración, que en realidad y como tantas veces se ha reconocido fue el autentico artífice, el motor imparable de una transición que tuvo sus luces y sus sombras pero que salió adelante pese a todos los pesares. Este país ingrato y cobardón, lastrado por el invento de la corrección política, ha pagado de manera muy injusta y cruel todo lo que el Rey de entonces hizo para lograr sin grandes traumas el paso de un régimen militar a otro democrático. Sin él es imposible saber hasta donde se hubiese llegado sobre todo cuando aquel 23F del año 81 se enfrentó a quienes buscaban la involución. Aquella noche los españoles se fueron a dormir tranquilos, aunque fuese muy tarde, después del mensaje de don Juan Carlos, Jefe del Estado y Comandante en Jefe de todos los Ejércitos, y solo entonces muchos políticos y sindicalistas salieron de los lugares en los que se habían escondido cuando Tejero asaltó el Congreso. Pero eso ya se ha olvidado, para eso no hay memoria, ni histórica, ni de ninguna clase, por lo que se ha visto. En el acto estaban muchos políticos que hicieron la transición, y por estar estaban hasta las nietas de La Pasionaria. Pero no estaba quien tenia que estar, el gran protagonista del cambio, pues Suárez no pasó de ser el brazo ejecutor.

Ha sido una ausencia incomprensible, lamentable desde cualquier punto de vista, que ha asombrado e indignado por igual. Hasta Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha reconocido que en cualquier caso no se puede negar el papel de don Juan Carlos en la historia de España y que debió estar presente en la conmemoración. Las excusas que ahora se manejan, suenan falsas e irracionales, vengan de la propia Casa Real, del Gobierno de la nación o del Congreso de los Diputados. Ampararse en problemas de protocolo, como se está haciendo, es tan ridículo como inadmisible. Los protocolos, como los récords, siempre se pueden romper. El Rey emérito ha sido el más dolido por tan errada y miserable decisión, pues considera que fue él quien condujo el camión de la transición, una metáfora que no puede ser más cierta. Si él no hubiera decidido el camino a la libertad y la democracia, todo hubiera seguido igual, pues contaba con el apoyo total de lo que entonces se llamaban las fuerzas fácticas. Como se ha comentado desde el entorno de don Juan Carlos: "Ha sido un acto de cobardía y miedo".