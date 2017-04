Agradecimiento de tres accidentadas el Viernes Santo

El viernes 14 de abril sentimos que volvimos a nacer, tuvimos un accidente de coche en el km 168 de la carretera CL-605, a las afueras de Zamora, en la rotonda sobre la autovía de la A-66 , esto pasa muy a menudo, sin embargo, hasta que no te sucede no te das cuenta de las implicaciones que conlleva. Fueron unos momentos extremadamente duros para nosotras, por esto mismo nos gustaría agradecer a todas aquellas personas que nos ayudaron, nos apoyaron y no nos soltaron la mano en ningún momento para que saliéramos hacia adelante, admiramos vuestro trabajo, sin vosotros no hubiera sido posible. Personalmente recuerdo a dos personas, uno de ellos bombero; tanto el uno como el otro en ningún momento dejaron de agarrarme fuertemente la mano mientras intentaban tranquilizarme, esa sensación me hizo sentir más fuerte y segura, en esos momentos tan difíciles te das cuenta de la gran humanidad de las personas. Así, como otras personas, el caso de otro vehículo de cinco chicos que no dejaron sola a mi amiga mientras esperaba la atención del 112. En nombre de las tres chicas del vehículo os queremos agradecer a todos vuestra labor e implicación en estos sucesos tan complicados. Gracias de todo corazón.



Ainara Sánchez Hernández