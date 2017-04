Los pasados días 20 y 21 de abril, representantes de Personas Mayores de Zamora, junto con otros representantes de las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Andalucía, hemos participado en el II Congreso Nacional de Conjupes (Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España) , celebrado en la ciudad gallega de Vigo.



Bajo el lema : "Asegurar el presente y progresar en el futuro", intervinieron ponentes de reconocido prestigio en el ámbito de los Mayores. El médico geriatra, don Miguel Ángel Vázquez, Presidente de la Sociedad Galega de Gerontología y Geriatría, expuso su versión de que la esperanza de vida en las personas mayores está creciendo en tales proporciones que llegar a los cien años ya no es una novedad. Se puede llegar a ser centenario permaneciendo activo y con una alimentación moderada que evite el sobrepeso. Dijo el doctor Vázquez, que debe llevarse una dieta baja en calorías para evitar los muchos casos de fallecimiento por enfermedades cardiovasculares; mejor quedarse con hambre que comer en exceso.



El abogado don Jesús Ramón Alonso hizo un minucioso análisis sobre Fiscalidad de las herencias y las injustas diferencias en el Impuesto de Sucesiones según las diferentes Autonomías, que en muchos casos obliga a renunciar a la herencia por no poder hacer frente al pago de tan exagerado impuesto.



Las nuevas tecnologías de la Información, a través de Internet resultó un tema apasionante para los mayores asistentes al Congreso, al ser expuesto como un futuro que estará regido por la tecnología y a pesar de la avanzada edad de muchos, no podemos estar ajenos al manejo de tantos aparatos que invaden nuestra vida cotidiana.



Doña Sara Marsillas, doctora en Psicología del Envejecimiento Activo, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago, aseguró que, si nos acostumbramos al manejo de las nuevas tecnologías, entrando en Internet podemos informarnos ampliamente sobre importantes avances en la investigación del proceso de envejecimiento, para ver como envejecer no es un problema, sino un placer.



Don Alejandro Otero, presidente de la Federación Galega de Universitarios Senior, hizo una presentación de programas "Online", a través de los cuales se pueden adquirir amplios conocimientos para el manejo de móviles y otros aparatos electrónicos.



En ambas ponencias sobre las "Nuevas Tecnologías", intervino como presentador y moderador Balbino Lozano Vicente en calidad de miembro de la Junta Directiva de la Confederación Nacional y presidente de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Zamora.