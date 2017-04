Un DIU para la DUI

Un DIU es un dispositivo intrauterino (anticonceptivo), y también es 'digo' en lengua catalana, como recordamos, aunque no hablemos catalán en familia, todos los que hemos gozado del mejor cuentachistes de la historia, el inolvidable Eugenio ("¿saben aquél que diu??"). Una DUI, en cambio, es una declaración unilateral de independencia, esa con la que amenaza el "Govern" si no se celebra el referéndum. Aparte la insensatez del invento, y del lío en que nos puede acabar metiendo a todos, hay una inconsecuencia grande, pues el derecho a decidir, que hasta ahora se invocaba, no tiene nada que ver con la independencia, que se supone nacería de una decisión popular. Así que el pulso sigue bien trabado, ninguna de las dos partes afloja, y el Gobierno ya puede ir pensando en el DIU que usará frente a la DUI, para evitar esa concepción sin fecundación popular que se anuncia.