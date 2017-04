Francisco Rodríguez Pascual en el recuerdo

Paco habría cumplido 90 años el 20 de marzo del mes pasado. Pero nos dejó hace diez años, el 22 de abril, con 80 años, un mes y dos días.



En estos diez años no hemos perdido la memoria de uno de los más importantes estudiosos y divulgadores de la cultura zamorana. La Biblioteca de Cultura Tradicional (BCTZ), que él dejó bien nutrida con diecinueve volúmenes, ha continuado ampliándose durante estos años, siempre apoyada por la Librería Semuret y la Diputación Provincial de Zamora, y ha dado a la luz una serie de obras póstumas de nuestro antropólogo y filósofo, que a él no le dio tiempo publicar. Entre los dieciocho títulos restantes que componen actualmente la BCTZ hay ocho que llevan su firma: la continuación del Ciclo de Navidad y de sus reflexiones sobre la Palabra y las Palabras (zamoranas), otros sobre Religiosidad popular, la Fiesta zamorana y la Literatura popular zamorana, y, sobre todo y de modo destacado, dos investigaciones que tenía en gran estima, y él no las creía completas, por lo que no se atrevía a publicarlas: El traje regional de Zamora y las Mascaradas de invierno en la provincia de Zamora.



Por todo esto, Paco ha estado presente en la cultura zamorana en la última década, y creemos que todavía quedan reflexiones, escritos y artículos periodísticos que pueden componer más volúmenes de la colección. Siempre quiso componer un libro con sus pensamientos sobre España, otro que incluyera las glosas, descripciones y comentarios de los personajes importantes de Zamora, o el de los variopintos personajes de la vida diaria, arquetipos humanos de la calle y del pueblo, que, con perspicaz visión antropológica, describía en sus artículos semanales.



En su día, cuando se inició la BCTZ teníamos en proyecto publicar treinta títulos. Hoy, más de quince años después, se han publicado casi cuarenta, y todavía queda material para bastantes más, en los que, como hemos dicho, Paco tiene cosas interesantes que decir.



Además de la BCTZ, se ha mantenido la memoria de Paco en el Simposio Homenaje del año 2009 organizado por el Instituto de Estudios Zamoranos "Florián Ocampo" y, en los últimos años de esta década, cuando el Museo Etnográfico se interesó por su biblioteca y archivo personal. El anterior director del Museo manifestó en repetidas ocasiones la necesidad de que sus libros y documentos estuvieran accesibles, ordenados y en el mejor lugar posible, como es la biblioteca del Museo. Y esto ha sido posible gracias a la generosidad de su familia.



Cualquier investigador que quiera iniciarse en la cultura zamorana tiene una fuente primera y extensa en su biblioteca y archivo personal. Y, tal vez, también pueda ser objeto de investigación, o, incluso, de tesis doctoral sobre la propia obra de Paco. Invitamos a ello, porque hay mucho donde profundizar, como pueden ser sus cuadernos y grabaciones de campo, para seguir ampliando y divulgando la variopinta cultura zamorana.



Terminamos con las mismas palabras leídas en el Simposio Homenaje de 2009: "Las palabras de don Miguel de Unamuno al comenzar su famoso libro Del sentimiento trágico de la vida nos vienen como anillo al dedo: ...soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño? el hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere? el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano?".



"Estas palabras sirven para definir a Francisco Rodríguez Pascual como un humanista del pueblo. Un humanista del hombre de carne y hueso, del que nace, crece y muere, del que disfruta en la fiesta y en la mascarada, del que baila y trabaja, del que hace coplas y del que canta, del que dice refranes y del que reza, procesiona y a Dios alaba? Francisco Rodríguez Pascual, un humanista del pueblo".



Juan Manuel Rodríguez Iglesias