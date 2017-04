Parecía que todo iba tan bien en el PP, que la minoría no se notaba apenas en el Congreso, que todo estaba siendo más cómodo de lo esperado, con los votos ya dispuestos, a base de concesiones políticas y económicas para aprobar los presupuestos del estado, y en esto va y le estalla a Rajoy la tormenta perfecta lo que les ha dejado entre estupefactos y rabiosos por igual.



Fueron unas horas negras. Mientras en Madrid se paseaba el tramabús de Podemos con rostros significativos y en Barcelona otro autobús propagaba el referéndum mientras los independentistas declaraban que si no se autorizaba la consulta proclamarían unilateralmente y de manera inmediata la república de Cataluña - un burdo farol - a Rajoy le llegaba una citación del juez para declarar como testigo pero personalmente en la trama Gurtell. Algo malo para el PP, porque ello vuelve a sacar a la luz los sobres de Bárcenas con dinero negro, entre otros asuntos que no son pocos.



La citación se ha hecho por mayoría de la Audiencia, aunque en contra del fiscal que aquí ya se sabe que no es como en las películas americanas. Desde el partido se replica y se acusa que se trata de un abuso de derecho con intencionalidad política, pero sin más razonamientos, a la vez que se asegura acatar la justicia. Lo cierto es que vuelve a vincularse al presidente del PP y presidente del Gobierno con la corrupción. Y por si todo ello fuera poco, sin solución de continuidad, se detiene al ex presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez, y a diez personas más, por un agujero de más de 60 millones de euros de dinero público del que ya hace tiempo se venía sospechando.



En el PP el nuevo mazazo les ha dejado contra las cuerdas y su única reacción ha sido suspender de militancia provisionalmente al ex presidente. La corrupción acorrala al partido. Porque hasta C´s ha reaccionado esta vez echando gasolina al fuego para apagar el incendio, mientras PSOE y Podemos exigen toda clase de responsabilidades, empezando por las que corresponden a Rajoy.Y es que esto ya es demasiado: lo del ex presidente de Murcia, que ha tenido que dimitir, el presidente del Gobierno llamado a declarar ante la justicia por el caso Gurtel, detenido el ex presidente de Madrid, el director de La Razón imputado por coaccionar a Cifuentes en favor de González? No ha podido ser mas oportuno el tramabús de Podemos denunciando las tramas en el seno del PP y su entorno.



Mientras, en Zamora, Maíllo que había venido a celebrar una supuesta junta directiva por eso de su sucesión, quitaba importancia a la cosa - patético - y Barrios, que perdió la alcaldía de Morales y que ascendió de diputado provincial a nacional quedaba perfilado como próximo presidente del PP. Las malas lenguas del partido te comentaban al día siguiente que todo continuará lo mismo, atado y bien atado, pues será Maíllo quien seguirá mandando en el PP provincial a través de persona interpuesta, justo lo mismo que ocurre en la Diputación. Claro que con lo que tiene encima su partido, anegado en el fango de la corrupción, extraña un poco que vaya a a tener tiempo también para Zamora.