Mentiras, engaños y otras falsedades

Todos nos hemos acostumbrado ya a recibir a través de los correos electrónicos y los mensajes en las redes sociales diversidad de noticias, rumores y bulos, casi siempre sin el menor sentido, aunque muchas veces la voluntad desearía que fuera ciertas pero cuya falsedad suele quedar descubierta enseguida a poco o nada que se profundice en el asunto. Lo que pasa es que muchos de los receptores de estos envíos que llegan a través del ordenador o el móvil, leen solo los titulares y nada más, que ya se sabe que en España no gusta eso de leer, y ponen la cadena de las mentiras en movimiento.



Son noticias falsas, sin más, noticias insólitas, oportunistas, a veces pasadas por un sentido más o menos burdo o sofisticado del humor y que engañan a mucha gente que se precipita a comentarlo a través de internet. Pero lo más curioso es que se trata de toda una industria. Parece que las fábricas de noticias falsas nacieron en Estados Unidos, como una consecuencia más y un deseo de romper, eso sí, con la corrección política que todo lo ahoga y constriñe a intereses espurios. Pero como la red carece de limites pronto la novedad y la moda, que se intuye será muy duradera, llegó a numerosos países tanto americanos como europeos. Y España, claro, no iba a ser la excepción.



Hoy funcionan ya una serie de páginas webs made in Spain dedicadas a difundir, como una broma si se quiere, falsas noticias en las que aun sus creadores distinguen diferentes matices tanto en su forma como en su intencionalidad. Hay falsedades totales, y hay otras que partiendo de lo falso se arropan y disfrazan con verdades a medias y medias verdades, a las que cabría añadir las historias de carácter partidista, que son a las que más gente entra al trapo y más fácilmente. Muchas de estas noticias que no lo son, consiguen cientos de miles de comentarios, a favor y en contra, a través de las redes sociales, que es al fin y al cabo lo que se pretenden al difundirlas. Aunque se juegue con los sentimientos de las personas como ocurrió con ese adelanto inventado de que se había descubierto una vacuna contra la diabetes, que originó mas de tres millones de visitas.



Así, al menos algunas de estas webs o blogs resulta que son bastante rentables, no para obtener millones, pero si para mantenerlas y divertirse que es, según se cuenta, lo que pretenden sus promotores, jóvenes en su mayoría. El mecanismo es fácil y simple pues las entradas que estas páginas reciben, con cada día mayor numero de adeptos, hacen que la publicidad llame a sus puertas, por lo que esperan que el auge se mantenga. Lo curioso es que algunas de estas mentiras, y engaños, o bromas por llamarlo de otra manera atendiendo al humor del que se blasona como justificación a su creación, llegan a traspasar internet y pasan a los medios generales. Ha ocurrido en varios casos conocidos, casi siempre teniendo como protagonistas a los políticos, como cuando se difundió que C´s quería que se volviese a implantar la mili obligatoria. Habrá que hilar fino, pues, a la hora de recibir ciertas informaciones sobre todo si resultan muy chocantes en una época en la que ya, acostumbrados a todo, nada sorprende.