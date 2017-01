Como la Parrala

Solo que la Parrala, dicen, era de Moguer, provincia de Huelva, comunidad autónoma Andalucía y Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, es de San Sadurní de Noya, provincia de Barcelona, comunidad autónoma Cataluña. La señora ministra nos dio el otro día un susto de muerte, de esos que no hace falta dar ni para quitar el hipo. Se columpió, anunciando primero un aumento sustancial en el copago farmacéutico para los pensionistas y casi a renglón seguido, ante el alboroto que se montó, lanzó un mensaje de tranquilidad y sosiego a los españoles diciendo algo así como que "en la agenda del Gobierno no está prevista la reforma del copago farmacéutico". No sé yo.

¿Se trató entonces de un globo sonda? ¿Fue una ministerial metedura de pata al más alto nivel? ¿o fue un simple anuncio de lo que está por llegar? Menos mal que ahora para estas y otras cuestiones que nos alteran la psique y el bolsillo a los españoles, el Gobierno tiene que consensuarlo con aquellos que no están por la labor de ponernos las cosas más cuesta arriba de lo que ya las tenemos. No ganamos para sustos. Primero nos dicen que se está vaciando a pasos agigantados la hucha de las pensiones, con la de jubilados en potencia que están a la expectativa, y a continuación nos sueltan lo del nuevo copago farmacéutico. ¡Esto es un sinvivir!

La señora Montserrat no puede ser tan desaprensiva. Que por favor deje de tocar los cataplines a los pensionistas. Este importante colectivo patrio está sosteniendo España, a fuerza de ayudar con sus exiguas pensiones al resto de la familia porque muchos miembros de la familia no encuentran acomodo en el mundo laboral. Señoría mía, a los pensionistas ¡ni tocarlos! Con la mierda de aumento de sus pensiones no tienen ni para empezar. Tanto como se gastan en papel para enviar cartas aparentemente afables que esconden la precariedad de las subidas en sus emolumentos, como para que ahora les amarguen la llegada de 2017 que para todos los pensionistas españoles debería ser mucho mejor que 2016.

A ver cuándo se enteran los ministros, sobre todo aquellos que cuentan con tijera, que a este país lo sostienen los pensionistas y los autónomos. A unos y a otros los tratan a zapatillazo limpio y, ¡ya vale! Estamos en la obligación de ser más contundentes ante tantos desafíos gubernamentales. Que dejen de tocarnos las narices de una puñetera vez. En especial las narices de los pensionistas que parecen auténticos muñecos del pim pam pum. Siempre se echa mano de lo que en justicia es de ellos o para ellos. No se les puede sangrar más. No se les puede poner al borde del infarto. No se les puede someter a ese atraco constante que va del mísero aumento anual a lo de la hucha de las pensiones, pasando por el copago farmacéutico y otras rarezas e inverosimilitudes propias de quienes no tienen ni un ápice de sensibilidad social.

Quisiera un poco del respeto oriental para nuestros mayores. Será que son sociedades más avanzadas y de ahí lo del respeto. La ministra se equivocó de medio a medio. Le hacían una entrevista en su lengua vernácula, ahora un poco más en desuso tras acceder al nuevo cargo, se sintió a gusto, se envalentonó y buena la armó. La han puesto a caldo, con razón. Hay que ser más cuidadosos y no herir tantas sensibilidades como de golpe ha herido esta señora. A ver si se cree que con el 0,25% de aumento les va a callar la boca. Ni a ellos ni a nosotros, los que vamos pisándoles los talones.