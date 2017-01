Mal comenzamos el año después de despedir al anterior con más subidas de impuestos, y es que a la ministra de Sanidad, una tal Dolors Monserrat, catalana como su nombre indica y pescada a última hora por Rajoy entre la alta burguesía empresarial de aquella región española, tal vez como otra invitación más al diálogo, se le ha ocurrido a la mujer, en línea ya con su jefe o dando la cara por él, que es lo mas probable, que la forma mejor de recaudar fondos públicos para pagar los derroches políticos que han dejado las arcas estatales medio vacías, es incrementar el copago actual de los pensionistas en las medicinas. Y se ha armado la tremolina, porque ello además coincide, burdamente, con la insalvable y cada día mayor preocupación por el futuro de las pensiones.

Naturalmente, los partidos de la oposición han alzado de inmediato la voz, y hasta Ciudadanos, que ya es decir, ha protestado o ha hecho como si protestaba. El PSOE, ahora colaborador del PP en el Congreso por el bien de España, y como modo eficaz de perpetuar el bipartidismo -lo que es una buena idea que debiera ir a más, por cuanto consolidaría una mayoría sólida y estable, y anularía del todo unas alternativas que no lo son en absoluto- ha tenido que recordarle a Rajoy que gobierna en minoría, que no lo olvide, y desde luego Podemos ha rechazado la idea del todo pues considera que precisamente los jubilados y pensionistas en general viven una situación muy difícil.

La ministra ha dado un paso atrás pero no ha rechazado la posibilidad, limitándose a declarar que no hay nada hecho y que en todo caso es un asunto que su departamento tendría que estudiar, pues tal vez el sistema del copago precise de una actualización. Mal síntoma, el peor, por lo cual se puede dar por descontado que no tardando subirán los porcentajes del copago lo que disminuirá los cortos ingresos de la mayoría de los pensionistas. La idea, según se ha contado, es aumentar el porcentaje de pago a aquellos que perciban más de 18.000 euros anuales, lo que afectaría en el caso concreto de Zamora, a unos 11.000 perceptores, uno de cada cinco, porcentaje generalizado en el país.

El copago viene del PP y de Rajoy, en 2012, cuando llegó a La Moncloa, dispuesto a cargar todo el peso de la crisis sobre las clases económicamente más débiles y desfavorecidas para salvar a las elites, las oligarquías, la banca y la clase política. Era el primer mazazo al estado del bienestar que pronto acusaría serias y graves muestras de resentirse, con los recortes presupuestarios que lastraron servicios tan básicos como la sanidad y la educación. Sin embargo, se comprendió la situación y se entendió que algo hubiese que pagar por las medicinas, aceptándose sin problemas la fórmula injusta. No se sabe si ha servido para algo o no pero el hecho es que la Seguridad Social ha agotado su fondo de reservas y que ya no hay de donde sacar. Pero que ahora anden Rajoy o Monserrat queriendo chupar más la sangre de los jubilados y pensionistas resulta de todo punto inaceptable. Más vale que se dediquen a generar otros recursos para mejorar la sanidad pública, saturada y ahogada cada día más.