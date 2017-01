¿Hay peor entre lo malo?

Es muy difícil responder a esa pregunta. "Todas las comparaciones son odiosas", se dice con razón; y "peor" indica una comparación, en este caso entre las muchas cosas malas que se dan en la vida. En los altibajos políticos que se dan en una nación, cuando hay cambios de tendencias en la ideología, es fácil encontrar cosas mal hechas por los adversarios; pero, si se trata de hallar qué es lo peor, se encuentra una dificultad tal vez insuperable. En España se dieron cuarenta años en los que predominó la tendencia derechista y dominó un régimen que se ha conocido como "dictadura" en dos principales grados de dureza. Hoy, que aquel régimen pasó a la historia, se señalan bastantes cosas malas o desagradables, por lo menos. Es muy difícil, sin embargo, encontrar algo "peor" entre tanto malo. Yo quiero señalar algo que, en opinión de bastantes personas, de las que vivimos entonces, sobresalía dentro de lo malo.

Quiero referirme a lo que recibió el nombre de "Fiscalía de Tasas". Y, naturalmente, mi visión sobre aquel "engendro" (que originó la carestía) tiene que reducirse al medio en que ha podido desarrollarse mi insignificante vida, si bien realzada en su insignificancia por mis ocupaciones en algún momento.

Desde el año 1942 al 1944 residí en un pueblo eminentemente agrícola de la provincia de Zamora. Y disfruté de la vida de aquel pueblo desde una ayudantía en las tareas administrativas de la corporación municipal. En ellas pude apreciar las tareas de la Fiscalía, su manera de operar y hasta de su defecto en cuanto a la capacidad intelectual de los llamados "fiscales". Parece algo "contradictorio in terminis" que los agricultores, cuya tarea principal era "producir grano", sobre todo trigo entre los principales, no pudieran proceder al suministro de pan en su casa sin límite, ya que cosechaban una cantidad sobreabundante del cereal. Sin embargo así era: tenían racionado el suministro de pan, igual que "todo hijo de vecino". Y, para poder llegar a ese racionamiento, tenían limitada la cantidad de trigo que podían moler. La solución de la primera limitación se encontraba en los "conduces" que debía expedirles la Secretaría del Ayuntamiento. En esa oficina se ceñían a la cantidad que le correspondía al agricultor, según su carga familiar; el aumento sobre la cantidad que se señalaba en el "conduce" quedaba en manos del agricultor, secundado, más o menos complacientemente, por el encargado del molino o la fábrica de harinas de turno. Generalmente se entendían bastante bien en aquellos pueblos: el encargado de la molienda introducía en las máquinas lo que ofrecía el agricultor, sin grandes averiguaciones. Ya se encargaba el solicitante de no abusar.

Pude ver un caso notorio en la manera de solucionar el problema de los sacos presentados en alguna fábrica, en un caso notorio determinado. Se habían llevado a la fábrica unos 18 sacos de trigo, pertenecientes a cerca de diez labradores. La sanción que podían aplicar los "fiscales" era, pues, de diez multas y la incautación del grano. Por otra parte, el importe de las multas debía ir de acuerdo con la capacidad económica del dueño del grano. En aquel caso, entre los agricultores dueños de los sacos, había diferencia de capacidad económica. Entonces, aquellos agricultores, convenientemente asesorados y razonables, atribuyeron la posesión del grano a sólo dos interesados; y precisamente a los dos menos pudientes. Con ello consiguieron que las sanciones se redujeran a dos y en la menor cuantía correspondiente. De aquí deduje yo -cuando me enteré del éxito que tuvo la estratagema- la falta de perspicacia de los funcionarios que intervinieron: se conformaron con dos multas y los 18 sacos de grano.

Otro caso de aquel tiempo era el de las mujeres que, por su facilidad de desplazamiento, ibas a Portugal a comprar aceite y azúcar (productos racionados en España) para venderlos al precio que podían, con lo cual obtenían una ganancia. La presencia en el andén de la estación (de Vilarformoso, por ejemplo) de funcionarios "sospechosos" hacía que aquellas mujeres dejaran la mercancía en el porta-equipajes y se desplazaran a otra parte del tren; con aquella operación los de la Fiscalía de Tasas se incautaban de la mercancía; pero, al no haber sujetos que se hicieran cargo de la multa, aquellas pobres mujeres no perdían el importe de su compra. ¡Y seguían con su negocio, sin que sus repetidos viajes fueran motivo de reconocimiento!