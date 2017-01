La España "sustanciá"

El título de este artículo se parece muchísimo a una de esas frases típicas rajonianas. Las pronunció M. Rajoy cuando dijo que eso estaba ya debidamente "sustanciáo". Lo hacía en referencia al dictamen "acusador y demoledor", que ha "sacáo" el Consejo de Estado sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en el Yack-42 y las desastrosas actuaciones del amigo suyo Trillo -exministro de Defensa de Aznar. "Manda huevos", como decía el aún embajador en Londres, y entonces presidente del Congreso, en sus días de gloria y de gestos altivos y de mentiras. No olvidemos que Trillo fue el cabecilla de los urdidores del PP que judicialmente atacaron con argucias, y hundieron, al juez Garzón. Ahora al señor Trillo, se le traslada -no se le cesa de embajador- y se le quiere premiar como letrado "número uno" del Consejo de Estado ¡Más puertas giratorias! A veces nos preguntamos en qué piensan los votantes cuando eligen a muchos políticos pesebreros que actúan con tanta desfachatez y corrupción.

Pues eso, según Rajoy, España está más que "sustanciá". O sea, vamos a cargarnos las pensiones (se las sube solo un 0'25% y el IPC está por encima del 1,5%). Y así llevamos ya dos años. Está claro que el Parlamento debe exigir al PP que las pensiones vuelvan a subir según el IPC, para que los jubilados mantengan el poder adquisitivo. Esto es fundamental para que los abuelos sigan ayudando a hijos y a nietos a superar la crisis y los recortes.

Por otro lado, España es el segundo país europeo con más empleo precario, que aumenta ahora desorbitadamente por Navidades y por las rebajas de enero. Y este dato tan temporal amenaza los ingresos de la Seguridad Social, cuya Hucha de Pensiones ya ha sido esquilmada hasta la saciedad por la ministra Báñez. España tiene un millón más de trabajadores inestables que en 2004: alternan empleos precarios y periodos en el paro. "Los trabajadores víctimas de la inestabilidad laboral han sufrido desde 2009 una rebaja del 9% en sus remuneraciones".

Este año 2017 nos van a aflojar bien el bolsillo y la cartera los recortes (más de cinco mil millones) de Mariano Rajoy, y las subidas de precios de bastantes productos básicos. Es fundamental que los partidos de la oposición obliguen al PP a liquidar su reforma laboral (los peperos se niegan rotundamente; solo quieren retoques). Pero hay que legislar otra reforma laboral que atienda más solidariamente a los trabajadores. Los contratos (muy) temporales generan sueldos precarios e inestabilidad laboral tanto a los trabajadores como a muchas empresas. Es increíble que la remuneración salarial media en España baje tanto, y sin embargo, el Gobierno de Rajoy hable de recuperación de la economía del país en más de un 3,2% ¿Dónde van las ganancias; solamente a los patrones de las empresas y a sus directivos de élite? ¿No deberían estar por encima, como prioridad, los convenios colectivos sobre los convenios sectoriales?

La clase media y baja deben recuperar parte del estado del bienestar que las políticas restrictivas de la troika y de la UE nos han impuesto ¡Nos han arrebatado la independencia económica, y ahora quieren acabar con la sanidad y educación públicas!

No es que creamos ciegamente, a estas alturas de la vida, en los reyes magos ni en los otros, pero comernos el roscón de Reyes, nos lo hemos comido buscando las "codiciadas" sorpresas.

Esta tradición del bizcocho de Navidad, dicen que viene de las quintas de los Tercios de Flandes. Unos hablan que la palabra "tontolaba" procede de la costumbre medieval de poner en los roscones de reyes un haba y un regalo. Al que le tocaba el regalo le coronaban como rey de la fiesta, y al que le tocaba la fatídica habichuela tenía que pagar el roscón y le llamaban el "tonto del haba", o sea, "tontolaba".

Otros historiadores más sesudos aseveran que al que le salía el haba se le nombraba "tonto del haba" durante unas horas. Así podía hacer y deshacer a su antojo, o sea mandar en los demás. El "tonto del haba" o "tontolaba" es el espécimen del político actual específico. "Un tontaina que ni fu, ni fa, de esos que no echan gusto a nada, que no aprovechan pero se aprovechan. Y lo tenemos ahí pues tonteando y cobrando".

Pues eso, parece que al registrador de la propiedad ajena, Rajoy, le tocó hace años el haba en el roscón del PP, en la calle Génova 13, y tan campante sigue... Además, como cacarean muchos peperos "¡a este paso Mariano gobernará 12 años, tres legislaturas!". Y todo, gracias al Ibex 35, y su marca blanca alias C´s, a la sultana del Guadalquivir, la andaluza Susana, y a F. González, antes "Isidoro". Y también le ayudó un poco el tozudo y suicida "No es No" de Pedro, guaperas, Sánchez. Y creemos que, ahora, están facilitando el "reinado de Mariano", las rencillas infantiles, con duelo pseudointelectual incluido, entre Errejón e Iglesias, con la anuencia de Monedero, Irene, Bescansa, Monereo, etc.

Así que tranquilos todos, que España está ya debidamente "sustanciá", Mariano dixit.