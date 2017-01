Si retorno

Como ahora hay encuestas aunque no haya elecciones, encuestas para todo, realizadas algunas a favor de los intereses de quienes las encargan y las pagan, no hay ya un fin de semana sino una jornada cualquiera en la que no aparezca algún sondeo, sobre lo que sea. A veces apuntan tendencias, y a veces ni eso, pero aunque luego al final suelen producirse ostensibles fallos como se acaba de comprobar en la racha electoral vivida en España, el caso es que al menos sirven para dar titulares a los medios y en este sentido lo cierto es que dan mucho juego y lo afirmo desde la experiencia periodística, así como para que los partidos vayan preparando estrategias y lineas de actuación.

Lo último, hasta el momento de escribir estas lineas porque mientras pueden haberse producido unas u otras encuestas sobre ese mismo tema o diferentes, se refiere a esa posibilidad con la que tanto se viene especulando desde el mes pasados de que Aznar, tras renunciar a la presidencia de honor del PP, dada su patente disconformidad con Rajoy y el Gobierno popular, y aunque continúe siendo militante, pueda crear un nuevo partido político, más a la derecha y más acorde con su ideología, porque de eso se trataría igualmente: de dotar al grupo de ideología propia, limitando las concesiones centristas, liberales e incluso izquierdistas que se hacen a cambio de no perder votos.

Según el referido sondeo Aznar tendría chance, pero tampoco tanto, tampoco es que fuese a barrer como creen algunos forofos. Pero si le haría un gran daño al PP, pues se calcula que pudiera obtener alrededor de cuatro millones de electores, lo que representaría más de 50 escaños en el Congreso, un número importante pero insuficiente. Cuatro millones de votantes que procederían en su inmensa mayoría de los desencantados del PP y de Ciudadanos así como de muchos que se abstuvieron en los anteriores comicios. Del PSOE no se esperarían, y mucho menos de Podemos. En cuanto a la procedencia de esos posibles votos de apoyo a un partido liderado, o promovido, por el ex presidente del partido, que lo fue durante 14 años, la mayoría sería de Madrid, Valencia, Galicia, Murcia, llamando la atención que Castilla y León, donde Aznar fue el máximo mandatario de la comunidad, no le prestaría demasiado apoyo, lo que supone que por estos lares se sigue fiel a Rajoy.

En Internet se continúan recogiendo firmas pidiendo su vuelta con un nuevo partido capaz de recoger todas las aspiraciones de la derecha de siempre, de la de toda la vida, conservadora y católica al cien por cien. Pero abundan más los escépticos, profundamente escépticos, y con muchas razones para ello. Son los que no piensan que Aznar vaya a moverse y dar la cara, o no darla poniendo a otro por delante y quedando él en la sombra desde la Faes, porque entienden que el ex presidente no dará un golpe bajo al PP, que sigue siendo su partido, y porque además las segundas partes nunca suelen ser buenas, y ahí quedó en la historia, el ejemplo del fracaso de Suárez cuando fundó el CDS. Por ahora, y aunque sin excesiva convicción, Aznar ya ha negado cualquier posibilidad de retorno.