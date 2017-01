La lotería y el esguince

Pues, resulta que el otro día sufrí un esguince. Un percance de todo punto normal por la frecuencia con que se produce y que no hubiese merecido el más mínimo comentario por mi parte si no fuera por los hechos extraordinarios que de él se derivaron y que a punto estuvieron de cambiar la vida de quien esto escribe.

Como ustedes saben, se trata de un accidente sin más consecuencias que las molestias propias de una articulación forzada. Varios días de reposo y la aplicación de hielo durante los primeros momentos en la zona afectada, la toma de antiinflamatorios, incluso, llegado el caso, suelen ser suficientes para que los ligamentos recuperen su estado natural. Nada importante, ya digo.

Todos corremos el riesgo de padecerlo, sin embargo, su probabilidad no es razón suficiente para justificar una crónica periodística ¡Faltaría más! De producirse, el hecho quedará reducido al ámbito familiar y pasará desapercibido socialmente. Es decir, a la ciudadanía le importan un pimiento las secuelas físicas que a un paisano pueda suponer tal percance. Sin embargo, éste es distinto. A mí me sucedió el otro día, ya digo, y tengo que contarlo porque con él comenzó todo.

Caminaba despreocupado, de vuelta a casa, y fue al tratar de cambiar de acera, justamente en la confluencia de Lope de Vega con Pablo Morillo, cuando tropecé y me torcí el tobillo. No sé qué pudo pasar pero lo cierto es que, de pronto, cedió. Cojitranco, retrocedí unos pasos y conseguí sentarme en un banco de piedra, uno de los muchos que distribuyó por la ciudad una entidad financiera con el nombre grabado en el respaldo y cuya creación, en su momento, supuso un gran logro colectivo. Sucedió hace tiempo. Ahora, tras las fusiones, absorciones y demás movimientos corporativos obligados por la "re-ordenación bancaria", su gestión ha pasado a mano de gentes anónimas. Es como si la pérdida de lo autóctono fuese el tributo de las pequeñas ciudades a los nuevos tiempos. Una pena, sí, pero ésta, la de la entidad financiera, es una historia que no viene al caso. Ocurrió en la segunda mitad del siglo pasado y tiempo habrá algún día de contarla. Volvamos, ahora, a lo que realmente interesa.

Decía que caminaba de vuelta a casa y fue, entonces, cuando pasó. No podía apoyar el pie en el suelo y el dolor era tan agudo que sufrí un ligero mareo. Cerré los ojos y así permanecí unos minutos. ¿Cinco, diez? ¿Una hora, tal vez ? No sé, pero me dio en pensar que aquello no podía ser fortuito. Nada ocurre al azar en el devenir de las cosas. Era veinte de diciembre y me había producido un esguince. Sí, pero ¿por qué ? Por qué ese día y por qué allí. ¡Precisamente, allí!

Trataba de encontrar relación entre los, en apariencia, casuales acontecimientos cuando, de pronto, comprendí. Me encontraba, justamente, frente a una administración de lotería ¿Cómo no lo había advertido antes? Con determinación, apreté los dientes y entré. La emoción me atenazaba.

Se trataba de un local pequeño con una enorme mampara de cristal sobre un mostrador metálico. Tras ella, la señorita se afanaba en colocar a la vista del público diferentes números con toda suerte de combinaciones entre sus cifras. Me fijé en uno. ¡El 61085! Durante un instante pestañeé, incrédulo, pero no había duda. ¡Era él!. Ustedes no lo saben, no tienen por qué saberlo, pero resulta que aquel número confirmaba mi buena fortuna. Sí, porque se correspondía con la fecha de nacimiento de una de mis hijas. Exactamente, el día seis de octubre de mil novecientos ochenta y cinco ¡No podía ser casualidad! Nada sucede "porque sí" en el secreto mundo de las cosas. De inmediato, cogí varios décimos. Era mi día de suerte, sin duda. El corazón me latía con fuerza. A punto estaba de llorar?

Han pasado varias semanas y, aún, sigo dándole vueltas. Sorprendentemente, el número no fue agraciado con ninguno de los cinco grandes premios. Ni, siquiera, con alguna de las innumerables pedreas que tiene el sorteo de Navidad. Ni con la devolución, en el colmo de lo inexplicable.

¿Qué pudo pasar para que resultase fallida tan clara insinuación del destino? No sé. Tal vez, aquella mañana me levanté con el pie izquierdo y no era el mejor día para comprar lotería o, inconscientemente, pasé bajo una escalera en mi habitual salida a los Tres Árboles. O me topé con un gato negro o derramé sal sobre el mantel. No recuerdo, pero pudiera ser.

En cualquier caso, mi decisión ya está tomada y es irrevocable. Por mucho que viva, jamás volveré a ser supersticioso. Trae mala suerte.