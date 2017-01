Reivindicación de un lenguaje popular

Una de las mayores y más enriquecedoras sorpresas que me encontré al recopilar y analizar los léxicos en la Tierra del Pan, recogidos hasta la fecha en dos volúmenes con unas 3.000 palabras, fue la abundancia de expresiones coloquiales y refranes: recogí unos 1.400. Esta aportación, según me comentaron el filólogo Carlos González Echegaray y el catedrático zamorano de Lengua José Fradejas Lebrero, es de un gran valor lingüístico y hubiera merecido por sí solo un estudio aparte. Como no soy filólogo, sino periodista, incorporé tanto las expresiones coloquiales como los refranes al servicio de los léxicos.

Con el paso de los años desde la publicación de ambos volúmenes (en 2000 y 2009), he podido constatar que muchos de los vocablos recogidos y analizados semánticamente están ya en desuso, sobre todo los relacionados con los aperos y las tradicionales tareas agrícolas. Sin embargo, resisten mejor el paso del tiempo las expresiones coloquiales y los refranes que con tanta soltura y naturalidad decían en sus conversaciones mujeres como mi madre Baudilia Calvo y la vecina Cipriana Turiño, que fallecieron con más de 90 años. Ambas eran pajaresas, tenían un inagotable repertorio de refranes y dichos populares y fueron un ejemplo vivo del inconmensurable valor de los ancianos como depositarios del saber popular en los pueblos castellanos.

En la Lampreana han proliferado expresiones coloquiales o frases acuñadas a lo largo del tiempo que son una muestra excepcional de creación lingüística. Algunas expresiones son "pararrefranes" o "cuasisentencias", un sistema preciso de significados que no es necesario explicar, porque sus mensajes se descodifican inmediatamente. Más que con razonamientos o largas explicaciones, se habla con frases lapidarias que tienen el efecto de trallazos inapelables. Esto obedece, creo yo, al talante del labrador sobrio, concentrado, poco hablador, que recurre a la frase corta como el sagaz futbolista al regate seco. Esta cautela, no exenta en ocasiones de cierta retranca, es propia de pueblos acostumbrados a fiarse poco del ser humano y del entorno en que viven. Más que desconfianza a ultranza es una actitud de la gente del campo a la defensiva, quizá porque la tierra produce inestabilidad; nunca la cosecha es segura mientras no se encuentre en la panera, y aun así...

Esta actitud ha influido mucho en la forma de relacionarse y en el mismo lenguaje. A las dos mujeres citadas anteriormente les oí decir, por ejemplo: "Que cada perro se lama su pijo"; "Mucho Señor, Señor, y la burra por los trigos"; "Si hay que besar el culo al perro, que se bese luego"; "A ese hay que echarle de comer aparte"; "Siempre se anda metiendo en dibujos y después pasa lo que pasa"; "A buen sitio fue a poner la era"; "A buen viento va la parva".

No se dan nombres, pero todo el mundo sabe lo que se quiere decir o aconsejar en cada circunstancia. En ocasiones las aclaraciones son muy explícitas. Le pregunté en una ocasión a Cipiriana Turiño que me explicara lo que significa pulla. Me lo aclaró con un ejemplo contundente: "Mira, majo, ahí te va una pulla, ahí te van dos: si hablas cornudo y si callas cabrón. Eso es una pulla". No se puede definir ni sintetizar de modo más categórico con una sentencia las tres acepciones que da el Diccionario de la Real Academia Española a esta palabra: 1. Dicho con que indirectamente se humilla a alguien; 2. Expresión aguda y picante dicha con prontitud; 3. Palabra o dicho obscenos.

Es algo natural que el lenguaje lo creen y acuñen primero las personas, según las necesidades de sus relaciones sociales, lo recojan después los escritores, como hicieron nuestros clásicos -desde Fernando de Rojas hasta Miguel de Cervantes-, y finalmente lo sancionen los académicos. Siempre por este orden. Y es igualmente notorio que muchas palabras surgieron en los pueblos, como descubrieron algunos de los escritores de la Generación del 98, que recorrieron muchas aldeas castellanas para encontrar las raíces de un árbol llamado España desolado y desarraigado por las pérdidas de Cuba y Filipinas. Castilla nutrió, una vez más, a un país con la identidad perdida o mermada.

Precisamente, por eso, es tan importante seguir aproximándose a los pueblos para recuperar sus valores culturales, y más en estos momentos de declive poblacional.