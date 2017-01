Se acabó lo que se daba, pasaron las navidades, y henos aquí ya en tiempo de preparativos para los principales partidos políticos que miran al frente cercano de cara a sus congresos de febrero, una cita para el PP, Podemos, Ciudadanos, y luego el mismo PSOE aunque en su caso la hora de la verdad no llegará hasta unos meses más adelante y con la elecciones primarias como anticipo.

Realmente, y en cuanto a la derecha o el centro derecha se refiere no habrá ninguna novedad, y todo seguirá igual y lo mismo, sin que nada cambie, ni sus líderes, ni sus actitudes. A Rivera, nadie va a toserle en un grupo confeccionado y pagado a la medida, y sus dirigentes, rebotados casi todos de otros partidos, no suponen ninguna competencia. Con quedarse como están se conforman todos ellos. Otro tanto ocurre en el PP, a cuyo congreso llegará Rajoy con todo atado y bien atado, hasta con su amenaza implícita al país y al paisanaje de continuar como presidente del Gobierno durante no ya cuatro sino ocho años más. Ningún problema, parece, para el congreso popular a la búlgara, pero se detecta una cierta preocupación en su cúpula, según se dice. Una preocupación con nombre concreto: José María Aznar, que esta semana va a presentar el ideario de la Fundación FAES, o sea: su ideario político con el que se especula acerca de que puede constituir el embrión de un nuevo partido. Los voceros del PP aseguran que no hay espacio para una derecha-derecha, populista que no popular, y citan el ejemplo fallido de Vox, pero el temor va a a estar ahí porque saben o intuyen al menos, que sí que existe tal espacio aunque ahora lo tenga copado el PP. Pero porque no aparece otra opción con posibilidades reales.

Lo de Podemos, por el contrario, será más reñido en el fondo aunque se mantengan las formas y tras el congreso Iglesias y Errejón firmen la paz y todo siga como estaba antes, aunque es difícil que ya tantas fisuras abiertas consigan un día cerrarse de verdad, no en falso como hasta ahora. Errejón tiene a mucha gente detrás, un 40 por ciento de la bases según las encuestas, y su propuesta más comedida mitigaría a Podemos del pánico que hoy por hoy inspira a casi la mitad de la sociedad. Mientras Iglesias continua por la senda del mesianismo y nunca ha dejado de arremeter en público contra el PSOE, su numero dos basa cualquier entendimiento de gobernación en acuerdos con los socialistas en busca de la unidad total de las izquierdas, aunque sea por una sola vez en la historia.

Claro que ello dependería mucho, en todo caso, de quien sea el líder del PSOE que salga de sus elecciones internas. Este mes de enero la Gestora dará a conocer el calendario de actuaciones que concluirá con el congreso federal a finales de la primavera o comienzos del verano, se cree. Parece que Pedro Sánchez, según su círculo más cercano, concurrirá dado que los sondeos le dan todos como ganador nuevamente. Enfrente tendrá a Susana Díaz protegida por los barones y la linea más derechista del partido. Pero se especula con que puede haber un tercero en discordia, Patxi López, exlendakari y ex presidente de las Cortes, que pudiera ser el gran beneficiado de la pugna entre favoritos.