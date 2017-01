¿Qué pasa con los deberes escolares?

En fechas recientes, se ha generalizado la polémica sobre deberes sí o no. Les anticipo que quien estas líneas escribe, al no tener hijos, es ajeno a la polémica directa sobre el tema de los deberes, esto es, sobre su conveniencia o no. El tema es de suma actualidad y está siendo analizado por muchos sectores sociales, que están expresando sus opiniones.

Honestamente, creo que hemos de partir de una serie de premisas básicas que, en modo alguno deben de apoyarse en principios absolutos, cuando hago referencia a principios absolutos, me refiero a posturas que se mantienen inflexibles, es decir, a los partidarios de deberes no, y a los partidarios de deberes sí, posturas extremas que, en principio son irreconciliables.

Parto de la base que no me gustan las posturas extremas porque inicialmente ya parten del principio de no aceptar la contraria, pese a los razonamientos que les puedan aportar para sostener su postura.

Quien estas líneas escribe les dirá que acudió a una escuela pública rural hasta los nueve años, donde el maestro con mayúscula, Patricio López Redondo, nos mandaba deberes para casa que en no más de cuarenta o cincuenta minutos se solventaban, junto con el estudio de la lección para el día siguiente y a jugar. Créanme que guardo un extraordinario recuerdo y nada de traumas, antes al contrario, me sirvió para ir formando un hábito de estudio y saber que antes de ir a jugar tenía que hacer los deberes y estudiarme la lección, y los hacía y estudiaba pensando que luego nos íbamos a jugar; ciertamente que en aquellos lejanos años, no existían distracciones a la hora de ponerte a hacer los deberes, y los juegos eran en la calle o en la plaza, con los amigos que eran compañeros de la escuela, los juegos de lo más elemental, pero a la vez de lo más divertido, jugábamos a las canicas, totalmente artesanas, de barro cocido en la lumbre, palabra mágica, a la que hace pocos días hacía referencia el poeta leonés Antonio Colinas, al balón, al aro, a las chapas, a la pelota y no precisamente en un frontón, sino en una pared más o menos lisa ¡Y todos tan felices!

Patricio López Redondo, era un maestro joven, con vocación, con nuevas técnicas, que jamás castigaba, que hacia agradable la permanencia en la escuela, porque era una persona próxima, llena de paciencia, y la paciencia, como dice un buen amigo, compañero de profesión, César de Nicolás, es una virtud benedictina; explicaba una y mil veces lo que no habíamos entendido, y nos inculcó el amor a la lectura y una serie de principios, tales como que, sin esfuerzo no se consigue nada, la satisfacción del deber cumplido, que teníamos que aprender a saber organizar el tiempo, el decía, hay tiempo para todo.

Tengo muy buen recuerdo de mi época en la escuela pública donde se hacían deberes y se jugaba, teníamos tiempo para todo; pero no puedo decir los mismo de mi época posterior, concretamente del bachillerato elemental, plan 57, interno en un colegio dirigido por religiosos, donde los deberes eran excesivos, las horas de estudio ilimitadas, se hacían interminables y en general, sin tiempo libre, y todo el día nos movíamos a golpe de silbato, que tocaba el padre o hermano cuidador, ante el eterno estrés y temor al castigo, sinceramente, no tengo buen recuerdo de aquél colegio, donde la disciplina era excesiva y lo único que imponían era temor y auténtico miedo al castigo; el razonamiento era inexistente y lo único que se fomentaba era la memoria sin más, allí algo fallaba, y no éramos precisamente los alumnos, que ante el temor al castigo éramos sumamente obedientes.

Para el ejercicio de cualquier actividad profesional se exige vocación y para la enseñanza más, porque es un auténtico sacerdocio, máxime en las primeras etapas, donde los niños requieren un cuidado y atención especiales y los profesores deben tener un tacto especial. En mi primer colegio, dudo muy mucho de la vocación de aquellos clérigos para la enseñanza, más bien presumo que, era una aceptación callada del destino donde les enviaban o destinaban los superiores de la congregación, que tendrían que aceptar en virtud del voto de obediencia, y en cuanto a sus conocimientos, dudo que fueran licenciados en todas las materias que impartían, que por cierto, el mismo padre podía darnos religión, dibujo, geografía, ciencias naturales, o latín macarrónico.

Aquél colegio, cuyo nombre omito, está para mí en el olvido, pues, era el prototipo de aquel viejo lema de la letra con sangre entra, el día que me fui -al finalizar el curso 1968 - para mi brilló el sol. Tengo muy buen recuerdo de mi bachillerato superior, hasta el acceso a la facultad, interno también en un colegio dirigido por religiosos, donde el trato y los métodos de enseñanza eran totalmente distintos, te enseñaban a razonar y a estudiar, se hacían trabajos en grupo, se presentaban y exponían en clase por el alumno, se hacía una revista radiofónica, se hacían excursiones, y se fomentaba la creatividad, y ante todo no existía ese miedo y temor al profesor, al castigo, a la disciplina irracional. Durante veintisiete años he dado clase a jóvenes de primero de carrera y siempre les he inculcado el respeto, el esfuerzo, que han de estudiar asimilando lo que estudian y razonando lo estudiado, para saber exponerlo con claridad. Tengo buen recuerdo de aquella época y me produce gran satisfacción que aquéllos jóvenes de hace casi cuarenta años, cuando nos encontramos por la calle se paren, me saluden y recuerden, con agrado su paso por las aulas. El profesor debe hacer agradable a sus alumnos el estudio de la materia que imparte, sin saturarle de excesivos datos, pues, vale más poco y bien, que mucho y mal. Los deberes si no son excesivos y tanto profesores como padres se comprometen e implican con su hijos, presumo serán beneficiosos, ahora bien, si son excesivos y se carga todo el trabajo a los alumnos, terminaran odiándolos, no olvidemos el principio "In medio stat virtus", según Aristóteles, o traducido a lenguaje paladino, en nada demasiado, los excesos no son buenos ni en los deberes, ni en la mesa. La conclusión la obtendrá el lector personalmente.

