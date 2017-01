Un órgano muy importante en el control de los proyectos de las obras en la parte histórica de la ciudad y de su protección paisajística, es la Comisión de Patrimonio. Esta comisión posee la interpretación de las normas escritas y no escritas, que la vieja ciudad ha ido dando forma a través de los siglos. Lo cual quiere decir que, a no ser que nos encontremos con miembros de la comisión muy especializados, la opinión preponderante está muy mediatizada por los gustos y saberes particulares de cada uno de los componentes de la comisión. Por ejemplo un artista plástico no tiene nada que ver con un ingeniero agrónomo, y sin embargo tendrán que casar su opinión dentro de esta comisión. Y este conflicto de dar con una resolución acertada debe ser un fenómeno universal, ahí tenemos al antiguo alcalde de Roma P. L. Argan quejándose de que en la comisión de su ciudad, predominaban gentes procedentes de la burocracia, y que lo que necesitaba eran personas con los conocimientos históricos, que diesen solidez a las resoluciones urbanísticas de la ciudad.

Con estos mimbres hemos pasado nuestros proyectos por las miradas inquisitivas de esta comisión, un verdadero tribunal que opera en las distintas ciudades en donde hay conjuntos histórico-artísticos. Con las competencias centralizadas del anterior régimen, teníamos el recurso, no sé si oficial, de quejarnos en Madrid, a las altas instancias políticas de la cultura, si no estábamos conformes con el veredicto. Y en ocasiones nos dieron la razón. Otras se excusaron, alegando que las decisiones de las propias autoridades locales (alcalde y gobernador civil), lo habían puesto casi, como cuestión de Estado. Ahora no sé si el centro decisorio habrá pasado de Madrid a Valladolid. Pero partiendo de una comisión compuesta por componentes tan heterogéneos, hay que pensar que no siempre prevalecerá el fallo más justo. Y el que haya un recurso posible, sería tranquilizador. Luego está la cuestión de que la presencia de las corporaciones más potentes como la Iglesia, el Ejército, y Hacienda cuentan con un representante en esta comisión, y que lógicamente van a defender su patrimonio. Lo que ya me parece injusto es que estas entidades, que desde tiempo inmemorial vienen vendiendo sus propiedades inmobiliarias, tengan voz y voto en esta comisión. Dénse entrada, en consecuencia en esta comisión a los operadores inmobiliarios, que abiertamente actúan en su solo y exclusivo beneficio. Sería como un tipo de reconocimiento como el que se hace en los países sajones de los "lobbies" en que cada componente defiende abiertamente sus exclusivos intereses y se les reconoce su derecho a defenderlos. Añadamos a esta complejidad de pareceres la figura del presidente de la comisión, que a su vez es el representante político más elevado en la provincia del poder autonómico. Lo que indica que en esta comisión sus decisiones están influidas por su significado político. En todo caso el presidente ya sabe que no puede contentar a unos y otros y que en definitiva, él mismo depende de Valladolid. Por eso se echa de menos la existencia de personalidades implicadas y con voz y conocimientos en estas comisiones, que posean argumentos que den solidez a las decisiones. Ahí tenemos el ejemplo de cómo han conseguido salvar su imagen histórica ciudades tan amenazadas como la nuestra en el pasado. Cuando visito Segovia, Arévalo, Toro, Puebla de Sanabria, siempre pienso en esas personas que defendieron el Patrimonio por encima de los intereses privados y de cómo aguantaron heroicamente todo tipo de presiones, incluso viendo a veces amenazada su integridad física.

Obviando historias que componen mi experiencia personal, trataré de expresar la opinión que de la manera más objetiva, dé el juicio que me merece el funcionamiento de estas comisiones. En primer lugar, como no existen prácticamente estudios dedicados al desarrollo urbanístico de nuestra ciudad y de sus características estructurales y formales, la comisión y cada uno por separado, están como para fijarse en aspectos de los que puedan hablar. Y como es gente procedente de variados ámbitos, pues caen sobre las piezas más llamativas como son las caracteres de los acabados de las fachadas de los edificios, o los elementos constructivos como la rejería de huecos y balcones, etc. Pero, ni mucho menos, lo de cuestionar la trasformación del sitio que va a producir la nueva propuesta urbana.

Por todo ello, pienso que el enfoque de esta comisión debería atender más a las raíces históricas y qué posición plantea el proyecto propuesto. Esto implicaría disponer de los estudios previos sobre los caracteres que han marcado el desarrollo de las tramas urbanas. Ello supondría dejar de interpretar desde cero, la idoneidad de la propuesta a debate. Esto significa que la comisión debería implicarse en el desarrollo de una ciencia propia de la ciudad, y que empezaría a dar sus frutos a partir de los informes del trabajo de la comisión.

Otro aspecto relacionado con este "corpus" de conocimiento sería la reforma del proceso aprobatorio. Cada caso debería ser informado por algún miembro que examinase el proyecto y lo discutiese con su autor, para llevarlo posteriormente al pleno para su toma en consideración. Sería sin la presencia del autor, pero contando con el derecho a réplica posteriormente.

Independientemente de toda la experiencia que pueda acumular la comisión, esta debería ser la incentivadora de los estudios sobre la ciudad. Necesitamos recopilar todo el conocimiento sobre los pasos que marcaron las fechas en que la ciudad fue creciendo y tomando forma. Hay estudios muy valiosos como la recopilación de la arquitectura del Ensanche, de la que ya solo contamos con esta publicación y poder apreciarla, porque prácticamente se destruyó todo ese legado urbano en pro del beneficio de unos cuantos. Pero ya las sucesivas alteraciones urbanas que han trascurrido en los cincuenta últimos años, y que trasformaron fincas de recreo, casonas, palacetes y conventos, no la tendremos documentada.

Nota: Sería imperdonable no recordar la cesión a la Universidad de las instalaciones y terrenos del cuartel Viriato. Un ejemplo de la actuación de un ente público a favor de la ciudad que lo acogió en su momento. El Ministerio de Defensa debió hacer las operaciones si lo enajenaba en el mercado libre, y sabía que con ello podría comprar pertrechos de guerra, para mejorar la defensa de la Patria. Sin embargo, y con el beneplácito de grupos ciudadanos, optó por la decisión de ceder estas instalaciones en beneficio de la ciudad. Hecho tan insólito, que no acabaremos nunca de agradecer.