Carmen, la musa de la Transición

No sigo ni he seguido nunca emisiones de series en televisión, pero últimamente he hecho una excepción al tratarse de unos episodios fundados en la historia última de España y por ser los protagonistas personajes reales que nos resultan cercanos. Me refiero a la miniserie de Telecinco titulada "Lo que escondían sus ojos". El relato de la serie se refiere a la relación adúltera de dos casados famosos, nada menos que Ramón Serrano Suñer, ministro y mano derecha del Generalísimo Franco, además de cuñado -el "Cuñadísimo" en la vox populi- y Sonsoles de Icaza, esposa del marqués de Llanzol. La presencia del Caudillo y la de su cuñado era omnipresente en los periódicos, la radio y sobre todo el NODO, que deslumbraban nuestros ojos de niños, y es por ello que el recuerdo de esos personajes está grabado de manera indeleble e identitaria en nuestro imaginario de hombres que, como yo, ya pintan canas y vivimos toda la dictadura. Ya lo que veía en el inicio del primer capítulo me costaba creerlo. ¿Es que los creadores de la serie pretendían hacer un biopic, contar una historia real, o, por el contrario, utilizar a dos seres que existieron e hicieron historia, para crear una ficción que no tuviera una sólida base real, verosímil y objetiva? Los dos protagonistas, al comienzo de la serie, parecen como surgidos por generación espontánea, no sabemos en realidad quiénes son. Como si los responsables de la serie ya dieran por hecho que los telespectadores ya saben de quién se trata, pero he preguntado a muchos, sobre todo, a gente joven y el resultado es que no tienen ni idea de quién era Serrano Suñer y, mucho menos, la marquesa de Llanzol. Es por lo que los responsables de la serie inventan una España de lujo (escenografías, ambiente, vestuario, grandilocuencia gestual?) olvidando la precariedad y miseria de la posguerra, recreando una falsa "belle époque" más cerca de las películas de Visconti que del neorrealismo italiano de los años 40-50. Si se me permite la inmodestia de meterme en camisa de once varas y valiéndome de mi paso por la Escuela de Cine de Madrid, primero como discente y más tarde como docente en la especialidad de la asignatura de guion, diría que ya en el arranque de una película hay que definir claramente a los personajes. El personaje de Serrano Suñer aparece en una fiesta como caído del cielo y lo mismo podemos decir de la marquesa. No sabemos nada de ellos. ¿No podría haberse iniciado el telefilm de esta serie viéndose en un cine de entonces la proyección de un número del NODO -en blanco y negro - que recogía un acontecimiento que por sí solo identificaba y daba el perfil de Serrano y fue cuando Alemania entra en guerra con Rusia y ante una multitud enardecida el jerarca falangista pronunció un discurso, que se hizo famoso, en el que culpabilizaba a ésta de los males de España: "¡Rusia es culpable!!", gritaba una y otra vez? Y en cuanto a la marquesa, por su parte, lo primero de todo era retratarla como lo que era, una buena madre de familia con un marido aristócrata, de edad madura, bondadoso, coronel de caballería, y unos niños pequeños en la paz de su hogar burgués. Y ya en esta primera secuencia del telefilm lo que resulta de todo punto inverosímil es la escena pegote (o sea, nada funcional, totalmente falsa y gratuita) en que vemos a una especie de comando nazi irrumpiendo, como Pedro por su casa, en el hotel Ritz, donde se celebra una fiesta social en la que están los protagonistas de esta serie. ¿Es que no había porteros y, sobre todo, escoltas del ministro que vigilaran el acceso al local? Y lo peor de todo es ver cómo Serrano es llamado a capítulo acudiendo, como un manso corderito, ante el jefecillo alemán que en plan mandón y chuleta y sin ninguna consideración ni educación le conmina a que España tome ya una decisión definitiva sobre su entrada en la guerra como aliada del Eje. Pura ficción. La historia se ventiló, como se sabe, en Hendaya cuando se entrevistaron Franco y Hitler.

Menudo problema inventar unos diálogos de unos personajes que ocultan su relación durante quince años y no existe ningún testigo que conozca lo que dice y hace la pareja. Pero eso tiene solución: la cama -¡cómo no! -, que en una ocasión se convierte en bañera, porque así la carencia de diálogos entre los personajes se solapa con un monocorde monosílabo: "¡Ah, ah, ah, ah, ah!"... por toda conversación. Pero Ramón Serrano era un hombre inteligente, premio extraordinario en Derecho, atractivo, brillante, seductor, al que las señoras se referían como Jamón Serrano. Por su parte Sonsoles venia de una familia en que su padre era diplomático y poeta, recibiendo en su casa a la "crema" de la intelectualidad madrileña. La hermana de Sonsoles, Carmen de Icaza se había hecho famosa como escritora. Su novela "Cristina de Guzmán, profesora de idiomas", sería llevada al cine en dos ocasiones. Carmen se casó y tuvo una hija, Paloma, que así mismo se casó y tuvo unos hijos, uno de los cuales es el actual Ministro de Educación, Cultura y Deportes y también portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo. Es decir, el ministro es sobrino de Sonsoles, la protagonista de esta historia. Aquí el escarceo amoroso inicial de Serrano y Sonsoles se resuelve, al estilo de las fotonovelas de Corin Tellado, en una escena inverosímil, que tiene lugar en un guardarropa. Una horterada que no se concibe en gente culta, educada y refinada como eran estas dos personas. Y no digamos de algunos personajes que físicamente no tienen nada que ver con el histórico, como es en el general Varela desgreñado, sucio y barbudo. Y qué decir cuando los personajes se convierten en caricatura. En un baile de disfraces nuestros protagonistas aparecen vestidos, muy cursis y sofisticados, como principitos de opereta vienesa a la que solo falta un vals de Strauss como música de fondo. Pero la escena que mueve a carcajada es la que protagoniza el matrimonio Franco-Polo en su dormitorio antes de dormir. Puro esperpento.

Esta serie ha suscitado polémica, sobre todo, por las implicaciones que puede tener de carácter político. Un crítico considera que es totalmente prescindible y que su único interés es poder contemplar a la bella Blanca Suárez. Esta actriz tiene una poderosa fotogenia. Sus ojos refulgentes, su mirada turbadora en los primeros planos es el rostro más atractivo de todo el elenco de actrices españolas. Ella empezó en la generación de actores y actrices noveles que en series y películas de tema juvenil se interpretaban a sí mismos y que luego se han ido diluyendo en ese magma complejo y viscoso que es el mundillo del cine y la televisión Aquí la actriz ya no se interpreta a sí misma sino a un personaje histórico, que se caracterizaba por ser una mujer altiva, poseída de si misma, muy avanzada para su época, y de ahí que a Blanca el director le hace mantener un rígido hieratismo a lo largo de la historia. Es, pues, un personaje plano, sin matices, lo mismo que su compañero de reparto. Pero Blanca Suárez es una belleza impactante y puede que sea ya una estrella en ciernes. Tenemos excelentes actrices como Carmen Maura, Ángela Molina y Maribel Verdú, pero no se las consideran estrellas, palabra que hace referencia a una cualidad añadida a la calidad interpretativa cual es el glamour, la aceptación universal, su consagración popular y una estabilidad tanto profesional como personal. Tales Julia Roberts y Cate Blanchett, que lo tienen todo además de ser madres de familia. Blanca, si sabe gestionar su carrera, madurar, saber elegir y tiene la suerte de encontrar una buena historia con un rol que la encumbre, puede que siga la estela de Antonio Banderas y Penélope Cruz.

Pero, por último, de esta serie hay que destacar a un personaje que ocupa el final de la misma. Me refiero a Carmen Díez de Rivera, que fue fruto de aquella relación entre Serrano y Llanzol: una mujer fascinante, extraordinaria. Cuando Carmen, que tenía 17 años, inicia los trámites para casarse con su novio, que había sido su amigo de juegos en la infancia, descubre que su boda es imposible. Su tía Carmen, la novelista, y un dominico le comunican que ambos son hijos del mismo padre, que son hermanos. Aquel descubrimiento produce en Carmen una crisis tremenda que le lleva a desear la muerte, no a intentar el suicidio como muestra esta serie en una escena efectista y falsa. Se refugia en el convento de carmelitas de Duruelo (Ávila) durante unos meses, luego va a París y se enrola en una organización misionera que le lleva a África, a Costa de Marfil, donde pasa tres años. Regresa a Europa, trabaja en La Revista de Occidente, luego entra en TVE siendo director general Adolfo Suárez, que al ser designado presidente la nombra jefe de su gabinete de Gobierno, influyendo en las decisiones de él y del rey, y finalmente su carrera política se desarrolla en Estrasburgo como eurodiputada. Pero se le detecta el cáncer, que no es convenientemente tratado por los médicos, y presiente su muerte. Escribe en su diario: "Me cuesta vivir. Empiezo a ver la luz que se va aproximando y observo cómo planchas de hielo de arrogancia se van cayendo como un viejo iceberg. Esto me gusta? Tú, Señor, me vas acercando y diluyendo en Ti". Murió el día 29 de noviembre de 1999. Al día siguiente la presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, pedía un minuto de silencio en honor de "la compañera maravillosa llena de inconformismo que luchaba por todas las causas nobles con pasión y con esa sonrisa luminosa que le conocisteis".

Los restos de Carmen están enterrados en el cementerio del convento de Carmelitas de Arenas de San Pedro (Ávila), un privilegio excepcional, pues no está permitido enterrar en ellos a seglares. Las últimas palabras que escribió en su testamento fueron: "Gracias a todos y a Dios que me dio a conocer su amor y su perdón misericordioso".

Los restos de esta mujer excepcional, acariciados por los vientos de la sierra de Gredos y arropados por las plegarias y cantos de las carmelitas, descansan en paz aguardando, bajo la sombra de uno olivos, la resurrección de la carne.