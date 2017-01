¿En qué me afecta la subida de tipos en EE UU?

Tras casi una década, la Reserva Federal estadounidense ha decidido, por unanimidad, elevar en un cuarto de punto el precio del dinero quedando, así, entre el 0,5% y el 0,75% con el fin de endurecer la política monetaria de EE.UU. Además, anticipa, otra cosa es que se cumpla, tres nuevos incrementos para el 2017.

Esta subida era más que esperada y descontada por los mercados financieros debido a la solidez de los datos macroeconómicos y a las amenazas de una economía sobrecalentada, si seguían los tipos oficiales en esos niveles tan bajos. La elección de Donald Trump como nuevo inquilino de la Casa Blanca, motivó la incertidumbre debido a los programas fiscales y de crecimiento diseñados por él. La cautela de Janet Yellen se verá rota si la inflación se descalabra debido a las políticas que aplicará el presidente electo, cuando se haga cargo del timón de la gobernabilidad de los EE.UU. pudiendo, incluso, anticipar un ritmo de ajuste mayor del esperado.

Cuando comenzó el 2016 se predecía como un año atípico en cuanto a subidas de tipos. Algunas firmas de análisis anticiparon hasta cuatro subidas pero una serie de acontecimientos un tanto sorpresivos como el Brexit en Europa, los mínimos del petróleo, los problemas financieros en China, las elecciones americanas y el auge del populismo en países desarrollados, hicieron sucumbir esas ideas y el final se saldó con una única subida. Esta decisión se toma casi a la vez que la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo en Europa, lo que supone una política monetaria un tanto antagonista a ambos lados del Atlántico. Claro está que la situación inflacionista y de paro en Estados Unidos no tiene nada que ver con la de la Eurozona.

Todo lo que ocurre en Estados Unidos nos afecta y su política monetaria tiene un gran impacto en los mercados financieros del resto del mundo.

El Banco Central Europeo es el que decide sobre el precio del dinero en la zona euro. Según ha indicado su presidente, Mario Draghi, mantendrá los tipos de interés en el 0% durante unperiodo largo de tiempo lo que implicará que nuestras hipotecas y los tipos de interés europeos seguirán con la tendencia actual.

El precio del dinero es una herramienta que los Bancos Centrales tienen para controlar el crecimiento, la inflación y el tipo de cambio: cuando es bajo, el crédito es barato, la gente gasta más y genera crecimiento asociado a un alza de la inflación por la fuerte demanda. Por el contrario, si la tasa de interés es alta, el crédito se hace caro, el crecimiento empeora y disminuye la inflación por la poca demanda.

Como decía, los mercados financieros han ido descontando los efectos que pudiesen provocar en el euro. Por lo tanto, los inversores han ido condicionando ya sus carteras con tiempo más que de sobra con lo que la apreciación del dólar y la devaluación del euro han sido muy paulatinas. Esto nos afecta, por ejemplo, si queremos viajar a EE.UU. porque nuestro euro se verá perjudicado al cambio de moneda con respecto al dólar.

Cuando el precio del dinero sube, la Bolsa baja y viceversa. Sin embargo, en este caso, al ser una subida tan esperada como ligera ya estaba descontada en los mercados y el impacto ha sido insignificante y absorbido, en parte, por al archiconocido "rally de fin de año".

Los que estén pensando en endeudarse y los que estén sobreendeudados deben sentarse a pensar un poco en el futuro porque ellos sí se pueden ver afectados, y mucho. Me explico: los tipos en el 0% o próximos a él, incentivan el endeudamiento. Las cuotas de devolución, por tanto, son casi exclusivas para amortizar el principal pero el recorrido del dinero, en este caso, solo es en una dirección: la de subida. Con lo cual, si el precio del dinero aumenta, la cuota de devolución aumentará también al verse incrementada por la tasa de interés. Eso provocará una inestabilidad financiera en el deudor que, si no se ha tenido en cuenta, provocará la quiebra por falta de pago. De momento, en Europa nos dejarán como estamos, pero tarde o temprano llegarán las subidas para contrarrestar las americanas por muy fácil que lo ponga el señor Draghi. No tome mi consejo, pero si tiene deuda a interés variable, es el momento de empezar a reducirla porque su coste se incrementará dentro de un tiempo.

La subida de tipos beneficiará a los ahorradores que canalicen su dinero hacia los productos de renta fija de corto plazo, así se podrán ir aprovechando de las alzas de retorno en las renovaciones de los productos contratados. Por el contrario, los que ya estén invertidos en renta fija y quieran deshacer su posición anticipadamente al vencimiento, es posible que tengan que soportar algún tipo de pérdidas. Recuerde que la renta fija no siempre tiene que ser positiva: de vez en cuando nos sorprende, para mal, por muy fija que sea.

Al depreciarse el euro frente al dólar, divisa mundial asociada a la cotización del petróleo, hará que el barril se encarezca para los países importadores como el nuestro y arrastre una proporcional subida en los carburantes con un incremento añadido de nuestra inflación.

Las decisiones que toman los Bancos Centrales no siempre están pensadas para el ahorrador que, como digo siempre, parece que es el pagano y el culpable de los entuertos y deslices de unas decisiones que no siempre están bien tomadas. En cualquier caso, todo es susceptible de empeorar.

(*) Trader independiente