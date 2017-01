Yo para Reyes me pido Igualdad

Feliz Año Nuevo a todas y a todos! Aún estamos en ese "período de gracia" en el que, pasado el primer día del mes de enero, valen abrazos y besos como muestras de buenos deseos hacia el otro. Me gustaría que estos cien días, aceptados por nuestra sociedad que han nacido después de cada formación de nuevo Gobierno, durarán 365 en la vida cotidiana y con la gente de la calle? 365 sin noticias de nuevos casos de violencia de género? ¿Y si se lo pido a los Reyes Magos? Aún estoy a tiempo? Y si son Magos?

Queridos Reyes Magos:

Desde hace poquito soy la nueva presidenta de Mujeres en Igualdad de Zamora. Somos una Organización sin Ánimo de Lucro cuyo pilar fundamental es precisamente quien nos da el nombre: la Igualdad. Lo escribo con mayúsculas porque nuestro objetivo es llegar a una igualdad plena y efectiva, sin cuotas y sin demagogias baratas. Mucho se lleva hablando ya de este tema y mucho también se ha avanzado, pero nos queda por recorrer otro tanto y los contrarios no nos lo están poniendo fácil. Cada vez que se suma una nueva víctima de violencia de género es un mazazo a nuestro Estado de Derecho y a nuestro corazón, un sentimiento frustrante de fracaso. Pero también una nueva fuerza emergente, más intensa si cabe, para seguir trabajando, cada cual desde su ámbito, con el fin de erradicar esta pandemia para la que aún no hemos encontrado un antídoto eficaz. Melchor, apúntatelo, por favor?

Gaspar, la parcelita de nuestra asociación en la provincia de Zamora es pequeña, pero nuestro equipo está formado por grandes personas, "Mujeres de ojos grandes" que titula Ángeles Mastretta en uno de sus libros donde exalta el valor de las féminas como algo normal y cotidiano que, sin embargo no estaba previsto? Y es que, queridos lectores de "La Opinión-EL CORREO de Zamora", la igualdad no entiende de sexos, ni de clases sociales, ni de disciplinas deportivas, ni de techos de cristal, ni de álgebra? Ni mucho menos de conocimiento y capacidad? No. La igualdad nace de la educación y el respeto, y a partir de ahí, ya, trabajamos. Ni las "misses" son tontas, ni las altas ejecutivas rancias y ñoñas, ni las mamás que deciden ocuparse de su casa y de sus hijos tienen que recoger siempre las camisetas que éstos suelen dejar echas un "murruño"?

¿Sabéis cuántos de los 42.500 participantes en la pasada San Silvestre Vallecana fueron mujeres? Un 33%, si mi fuente no se equivoca? (mi fuente es un gran "runner", masculino, un "crack", ojo? además es un gran amigo). Y si continuo documentándome, tengo que escribir mi artículo por entregas, porque no son pocas las mujeres que, antes, durante y después de Clara Campoamor, han escrito la historia de nuestra humanidad.

Desde Mujeres en Igualdad Zamora, tú lo sabes, Baltasar, no pretendemos dejar nuestra huella en el paseo de la fama de Hollywood, pero no cesaremos en nuestro empeño de trabajar por, con y para esas mujeres que viven en la capital y en la provincia que necesitan un reconocimiento, un paso adelante, un abrazo, una consulta, un "Tú puedes" o un "Denuncia al 016. Estamos contigo". Nuestra labor de sensibilización seguirá siendo imprescindible y nuestra mano desinteresada hacia las personas inmigrantes, un camino a seguir y contribuir a la erradicación de la violencia de género, nuestro mayor reto. Tocaremos las puertas de las administraciones públicas, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y por qué no, la tuya, querido lector. Todo apoyo es bienvenido. Todo esfuerzo es necesario y si no sumamos, las cuentas no salen?

Aprovecho para dar las gracias al Gobierno de España por la reciente aprobación en el Congreso de una subcomisión para trabajar por la Violencia de Género, de la que forman parte todos los grupos políticos. Tenemos que lograr que ese gran Pacto de Estado sea el resultado de la suma de todos los que trabajamos por la Igualdad sin tregua, los 365 días del año.

Creo que lo que os pido es tan necesario como urgente. Si podéis echarnos una mano, os prometo que nosotras, desde nuestra humilde parcelita, echaremos el resto? Porque no hay nada más gratificante que trabajar por lo crees.

Gracias de antemano.

Un abrazo a los tres.

P. D. Os dejamos unos rebojos zamoranos y unas cañas recién hechas. Espero que os gusten?

(*) Presidenta de la Asociación Mujeres en Igualdad de Zamora