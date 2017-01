Queridos Reyes Magos: no os pediré más cosas

El año pasado ni os pedí por carta dinero, ni os pedí vacaciones, y sí cosas que se podrían haber cumplido. Os pedí el año pasado orden en el PSOE, después del descalabro de Pedro Sánchez el 20D.

Si por lógica Pedro Sánchez tendría que haber dimitido por los malos resultados electorales, hizo todo lo contrario, que fue enquistarse en el poder, ir a unas segundas elecciones, seguir perdiendo votos, y después de perder una votación en el Comité Federal, aún Luena, Óscar López y demás adláteres insistieran en mantenerse al frente de un partido al que habían dejado herido y sangrando. Es todo esto una fotocopia de lo que pasa en Castilla y León con Luis Tudanca a la cabeza, que se enfada cuando le critican a él. Jamás insultaré al PSOE, pero no tendré escrúpulos en criticar los escándalos y estupideces que cometen sus dirigentes. Muchos parecen que quieren chaquetear dejando solo a Pedro Sánchez. ¡Vaya honradez!

Os pedí que los que se habían mamado las cajas de ahorro de la región fueran al trullo. Veo que pasan años y los que se han comido el Músculo Financiero de Castilla y León siguen campando a sus anchas, chuleando, como si la finca suya, riéndose de todos los castellano-leoneses que depositaron sus ahorros, sin saber que unos golfos se los iban a mamar. Es que además no aparece la Obra Social y os hemos tenido que poner los españoles 2.300 millones de euros ¿para qué?

Os pedí que todos los casos de corrupción pasaran por los Tribunales de Justicia. Aquí tampoco me habéis hecho caso. Los ERE, la Gürtel, la Púnica, los Pujol, caso Urdangarín, Bankia y las tarjetas "black" con Rato a la cabeza, los casos de Valencia y el escándalo de las eólicas de Castilla y León, la perla negra? Todo sigue igual, y los que la han preparado siguen comiendo el turrón tranquilamente en casa. Pediremos al menos que brinden con sidra asturiana y no con champagne francés.

Os pedí que las fronteras no se cerraran a los refugiados y se eliminasen las vallas de cuchillas y alambres de Ceuta y Melilla. Otra cosa incumplida. Seguís cerrando la puerta a los pobres. No os importa que se llenen de sangre o se ahoguen buscando una oportunidad en un mundo mejor. ¿Me podéis decir cuántos niños se han ahogado en el Mediterráneo, al lado de las playas donde lucimos palmito cada verano? Se os ha olvidado que muchos españoles también fueron emigrantes hace años y fregaron muchas cazuelas en Francia o Alemania. Parece que tenéis poca memoria, porque con la mala gestión del Gobierno del PP, estamos condenando a la emigración a muchos jóvenes, que han costado a España mucho dinero darles formación y no van de viajes de placer, como dice el ministro de Asuntos Exteriores Alfonso María Dastis. Seguro que sus hijos si están fuera, seguro que estarán en buenos colegios y universidades privadas de alto "standing", y si no ya les tendremos colocados en algún Consejo de Administración de empresas del IBEX 35, y si son pequeños, en los mejores colegios privados a cuenta pando, es decir, por la cara.

Os pedí que no tocaseis la caja de las pensiones y que los pensionistas no perdiesen poder adquisitivo. Aquí sí que la habéis preparado. Ya vaciasteis la caja de las pensiones. Había 65.000 millones de euros y ahora casi no queda nada, creo que lo justico para pagar la extra de verano. ¿No os da vergüenza? ¿Qué habéis hecho con la pasta? Porque los pensionistas siguen perdiendo poder adquisitivo y no os ponéis colorados con la subida del 0,25%. Seguro que vosotros tenéis el riñón bien cubierto con vuestros "sueldazos", y el día que os jubiléis tendréis buenos planes de ahorros. Esto lo hago extensivo a todos los políticos españoles con sueldo, porque si no socialistas y el resto de la oposición tendrían que haber puesto el grito en el cielo ante tanto desmán, y están callados como putas.

Quién vería al "médico" vallisoletano Tomás Burgos, tirar de chequera para pagar autopistas de los amigos. Os pedí que la Monarquía Española fuera más austera con sus gastos y que no postureasen tanto.

Aquí, queridos Reyes Magos sí que no habéis hecho nada. Quizá sea por afinidad familiar, pero la verdad, estos Borbones se están riendo de la sufrida España mientras ellos viven en palacetes de lujo y después de los grandes sueldos que cobran, pagados por todos los españoles, todavía se atreven a poner a una infanta de 11 años más de 110.00 euros de sueldo anual. Si los "chuches" valen poco, ¿qué hace una niña con tanta pasta? Me parece don Felipe que la está usted malcriando.

Os pedí que convencieseis a Rajoy de derogar la Reforma Laboral y la ley Mordaza.

Aquí ni caso, Melchor, Gaspar y Baltasar me la habéis jugado. Los españoles siguen cobrando sueldos irrisorios y siempre bajo la amenaza del despido de algún patrón indecente. Para más narices, cobrar poco y no poder alzar la voz. Esta es vuestra ley Mordaza, que nos habéis quitado el derecho a manifestarnos a pesar de estar recogido en la Constitución Española. Tenéis a la Policía bien entrenada para reprimir a todo el que levante el grito. ¡No nos dejáis ni quejarnos!

Os pedí soluciones al tema de Cataluña y que Rajoy no siguiera como siempre, escondido debajo del ala. Queridos Magos de Oriente. En esto también hemos fracasado. La solución todos sabemos que es complicada, pero señores del Gobierno, den la cara, no dejen que la fruta madure y se caiga por vieja. Señor Rajoy, le pedimos que al menos tenga diálogo serio con los nacionalistas catalanes, y de una vez por todas, sin romper España, quitemos esa barrera de confrontación.

Os pedí la creación de puestos de trabajo y el tema sigue igual, no bajamos del 21% aunque a la ministra Báñez se le llene la boca de lo contrario.

Da pena que tantos españoles no tengan lo que constitucionalmente tienen reconocido, que es un trabajo digno y una casa donde vivir. ¿No os da vergüenza haber desahuciado a tanta pobre gente, señores de los bancos, a los que os hemos inyectado mucho dinero y que no vais a devolver porque el actual Gobierno no os lo va a pedir? Al menos tendríais que haber tenido consideración con los miles de parados y con los desahuciados, que también tienen derecho a un techo en donde cobijarse y al menos que coman, si no es turrón caro, algo de mazapán y brinden con clarete de Cigales.

Este año ya no os pongo los zapatos ni os escribo, porque no habéis cumplido nada de lo que os pedí el año pasado. España sigue igual, con un Gobierno en minoría, campando a sus anchas ante la inactividad de un oposición sumisa y silenciosa. En este tiempo ha caído Rosa Valdeón por ser honrada. Otros políticos con coche oficial habrían mandado a sus hijos a Barajas con el chófer y no habría habido ni alcoholemias ni velocidades.

¡Que Dios nos pille confesados!

(*) Alcalde de Castroverde de Campos