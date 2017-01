Lo que se piensa

En el umbral mismo de la salida y entrada de año aparecieron, este pasado fin de semana, en los diarios nacionales una nueva serie de encuestas, pero con la particularidad de que en esta ocasión no se trataba de plasmar intenciones de votos en cuanto a hipotéticas elecciones adelantadas, sino de recabar la opinión de los ciudadanos respecto a una serie de candentes cuestiones políticas que son motivo de debate continuado unas, y que llegan ahora al candelero otras.

Puede que se tratase de reactivar y hacer rebullir la vida política de la nación tras la pausa navideña, inacabada aún, aunque casi que ni se necesitaba, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones, el lunes, del bueno de Maíllo, el paisano que manda en el PP provincial y algo a nivel nacional, que preguntado por la posibilidad de que Rajoy si completa la legislatura volviese a ser candidato para optar a 12 años de mandato, respondió, muy serio el hombre: "¿quien prescinde de lo mejor que tiene?". Toda una declaración de intenciones.

Y eso que en el pacto firmado con Ciudadanos el PP se comprometía a que los mandatos presidenciales no pudieran en ningún caso superar los ocho años, como ocurre en casi todos los países, algo que ya pusieron en práctica Aznar y Zapatero. Pero el acuerdo con los de Rivera se lo siguen pasando los del PP justo por ahí. Ni les hacen el menor caso en los asuntos en los que son apoyados por los descartados socialistas, sino que pasan olímpicamente de los documentos firmados. Y eso no ha hecho más que comenzar. Claro que los del centro o así se someten a todo, y ya ha salido al paso uno de sus portavoces para aclarar que, bueno, el pacto no ten efectos retroactivos.

No cabe extrañeza ninguna, pues, ante lo que las encuestas publicadas reflejan, una radiografía social que deja por los suelos, una vez más, a la tan desprestigiada clase política. Más del 95% de los consultados no ve que los partidos hayan tomado ninguna medida eficaz en la pretendida lucha contra la corrupción. Y lo mismo ocurre con los aforamientos que según el sondeo debieran desaparecer, no existir, como sucede en la mayoría de los sitios. Igual, aunque el porcentaje se rebaje algo, se piensa de las elecciones primarias, de que sean las bases quienes elijan a sus dirigentes y representantes, que la mayoría estima como obligatorias. Y un 75% se muestra a favor de que los partidos no se financien con dinero público, sino con las cuotas de sus afiliados.

Eso es algo de lo que piensa la gente de la calle. Y es significativo que quienes mas demandan democracia interna sean los votantes del PP, castigados a no saber lo que eso y condenados a vivir pendientes del dedo del cacique cercano. Bastante por encima de un PSOE que se tiene que enfrentar a sus primarias, en las cuales el 65% ven ganador nuevamente a Pedro Sánchez, muy por encima de Susana Díaz. Realmente, y el caso no puede ser más expresivo y significativo, son los mismos votantes del PP los que quisieran ver a la intrigante andaluza a la cabeza de los socialistas.