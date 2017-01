Estos del Gobierno o son más ignorantes de lo que parecen, o toman por tontos a los pensionistas o tienen un morro que se lo pisan, o de todo un poco. Pues no salen ahora con que los perceptores de pensiones han doblado su poder adquisitivo en el año que acaba? Justo cuando el Fondo de Reserva se agotará en el curso de 2017 -65.000 millones cuando Rajoy llegó a la Moncloa- y cuando aumenta, día a día la preocupación entre los jubilados y pensionistas que han de ver además como crecen y crecen sin parar los precios de todo mientras su paga solo crece un patético 0,25%.

Pero según las peculiar versión oficial del ministerio de Trabajo, así es, asegurando que a lo largo del pasado 2016 se incrementó nada menos que al cien por cien la capacidad económica de consumo de los pensionistas, según la respuesta dada a una diputada de la oposición independentista catalana que se interesó por el asunto, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que un 40% de las pensiones de que se perciben tienen un importe inferior al salario mínimo interprofesional que es, con la subida aprobada recientemente, de 707 euros mensuales. En Zamora, que cuenta, como se sabe, con las pensiones más bajas de la región, la media es poco más: de 755 euros.

Pero la versión oficial sigue ateniéndose erre que erre al cuento de la bajada del IPC en los años anteriores, que no en el recién acabado, para justificar su surrealista pretensión de que los jubilados, en general, han visto aumentar y hasta doblar, se afirma ahora cínicamente, su poder adquisitivo. Se olvidan del otro indice de precios, el IPC sénior, puesto en marcha por una organización no gubernamental hace ya algún tiempo, y que es el que detecta y se acerca a la situación real de las personas de más de 65 años, cuya forma de vida y cuyos gastos, por tanto, resultan casi radicalmente diferentes a los del resto de la población. Ateniéndose a los indices señalados por este observatorio, el poder adquisitivo de los jubilados no solo no se ha incrementado, sino que ha descendido notablemente desde 2011.

En realidad, bastaría con echar un vistazo alrededor, con salir a la calle, eso que nunca hacen los políticos salvo cuando llegan las elecciones y tienen que salir a mendiga el voto, para comprender lo que es fácil intuir: que el consumo de los mayores es muy diferente. Que bajen la gasolina, por ejemplo, y con ello baje el IPC, poco les afecta pues una buena parte de ellos ya no usan coche. Su gasto en alimentación se lleva una parte importante de lo percibido, dado que normalmente y debido a las enfermedades crónicas que se van acumulando sobre sus espaldas han de adquirir productos frescos y más caros, como los pescados y las verduras y frutas. Y luego están los gastos de la casa. Y por supuesto, la carga de impuestos, directos e indirectos, nacionales y autonómicos y locales, 98 en total -67 hace cinco años- que se lleva otra parte importante de sus magras percepciones.

Claro que ya la gente se conforma ya con que al menos las cosas sigan como están, dadas las perspectivas que se presentan de cara al futuro.