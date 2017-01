Mal comienzo

Ha sido la peor de las noticias con la que podíamos comenzar el nuevo año. La muerte, por violencia machista de otra mujer. No fueron pocas las que asesinaron el pasado año, que este, todavía en pañales, quiere asemejarse al anterior de forma bien temprana, cuando todavía no se ha desperezado. La sangría no cesa. Nos cuentan que, desde noviembre, existía una orden de alejamiento. De qué sirven estas órdenes si no logran evitar lo que siempre hay que lamentar: la muerte de la víctima.

Esta vez han sido cinco puñaladas, las armas blancas son las favoritas de los agresores. Pero tampoco hay que descartar cualquier otra forma de muerte, desde el estrangulamiento, al tiro a quemarropa, pasando por el atropello e incluso por quemar viva a la víctima.

Cuando exista orden de alejamiento hay que proceder de otra manera. O se encarcela al individuo o se le destierra. Hay que alejarle algo más que unos pocos kilómetros de su víctima en potencia. ¿Quién controla el alejamiento? ¿Quién puede asegurar que el individuo de que se trate vive lo suficientemente alejado de su víctima para que le resulte difícil intentarlo? Y, ¿quién protege a la víctima? Es imposible que pueda tener a un policía detrás de sus pasos las 24 horas del día pero, algo habrá que hacer al respecto.

Hay quienes se decantan por la cárcel como mejor elemento disuasorio, pero es que en la cárcel el victimario tampoco se va a pasar toda la vida. Algún día saldrá del establecimiento penitenciario y ya sabemos a quién tratara de culpar de los meses o los años pasados entre rejas. Al cúmulo de sentimientos negativos que le llevan a perpetrar sus felonías, habrá que añadir la venganza. Sí, ya sé, que esto se puede cambiar, cara al futuro, desde la más tierna infancia, en el colegio, en los institutos, en la propia universidad. Cara al futuro. Pero, ¿y en el presente?

Nadie nos puede asegurar que la víctima de 40 años, profesora de universidad, sea la primera y última víctima del año. No pasará mucho tiempo sin que una nueva noticia de maltrato y muerte nos vuelva a sacudir, nos vuelva a hacer renegar, a protestar porque nadie es capaz de parar esta vorágine. La agresión se produjo en las últimas horas de 2016, la muerte de la víctima en las primeras horas de 2017. Pero es que también se investiga otro posible caso en el distrito madrileño de Hortaleza. Lo tremendo del primer caso del año es que, el asesino de Matilde de Castro, cuenta con varios antecedentes. Más a favor de los que se decantan por la cárcel tras proferir la primera amenaza. Porque, a lo mejor, hasta que se envalentonan y se creen dueños de la vida de sus parejas, tienen que pasar unas cuantas amenazas más. Hay que impedir que se materialice ese rosario de misterios dolorosos.

Esta vez ha sido una profesora de Universidad, mañana un ama de casa, pasado una funcionaria, al otro una prostituta y al siguiente cualquier mujer con o sin oficio, con o sin profesión, por el mero hecho de ser mujer y haberse enamorado de una mala bestia que se cree dueño del destino de su víctima. Mal comienzo para la esperanza.