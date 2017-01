Hay una normativa en marcha para frenar el consumo de alcohol en menores. ¡Ya era hora! En España hay un grave problema con el alcohol que afecta a grandes y chicos, sobre todo a estos últimos, y lamentablemente se está haciendo la vista gorda al respecto. El problema hay que atajarlo aunque duela. Se ha asegurado que la futura normativa no será intervencionista, ni siquiera una ley de multas, en palabras de la ministra Montserrat será de "sensibilización y prevención", trasladando el tema a las aulas, si es preciso.

Me parece de perlas la propuesta de la ministra, pero cabe preguntarse ¿será suficiente? Es verdad que aunque la norma no será punitiva, sí contempla sanciones en algunos casos. Solo rascando el bolsillo a los padres podrá conseguirse algún resultado. Y también si a los menores se les aplica algún tipo de medida que los disuada de una vez por todas de esa fea costumbre de creer que si beben son más machos ellos y más hembras ellas.

Esa ley que ya es un principio, necesita del consenso de ambas cámaras y ahí es donde puede estrellarse, porque todos quieren participar aunque sea con propuestas peregrinas y porque ya lo han dejado bien claro, harán sudar gotas de sangre a Rajoy para sacar adelante no solo los presupuestos. Ojo al dato, porque el Partido Popular ha aumentado su ventaja en sus dos primeros meses de Gobierno. El PSOE se ha dejado en el camino más de tres puntos y lo mismo vuelve a esa fea costumbre que le llevó a la perdición del "no es no" y, de esa forma, terminen de pifiarla. El Partido Socialista tiene que recuperar cuanto antes, el favor de sus votantes y el lugar que le corresponde en la política.

Hay que acabar como sea con el problema que el alcohol representa para nuestros menores. La iniciación es cada vez a edades más tempranas. A este paso, en lugar del biberón tradicional y los potitos acabarán dispensándose comestibles y bebestibles para bebé con alto contenido alcohólico. Lo que parece una exageración no es tan descabellado si la edad del inicio sigue bajando de los dos dígitos al dígito en solitario. Obviamente esta ley deberá contar con el apoyo de la industria del alcohol, aunque mucho me temo que no estén por la labor.

Conservarse en alcohol no es lo más recomendable. El hígado joven de muchos menores agradecería sobremanera que lavasen la graduación alcohólica en agua. Además, el líquido elemento es sanísimo a cualquier hora. Sobre todo si se toma en ayunas con unas gotitas de limón en el vaso, lo más grande posible, que los expertos nos animan a consumir. Y leña a los menores que se haya pillado de cinco a más veces bebiendo alcohol en la vía pública, sobre todo si no los han llevado a los cursos de sensibilización que se imparten para estos jóvenes, a sabiendas de que la 'leña' a la que aludo no será punitiva, ni demoledora para su integridad física. Si se logra concienciar a los más pequeños, de mayores no cometerán los errores que, tantas veces, el alcohol transforma es grescas, puñetazos, navajazos e incluso en prostitución.