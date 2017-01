El núcleo duro de Podemos

Actualmente se podría identificar este núcleo duro como el entorno más afín a P. Iglesias, los oficialistas que ahora dominan el CCA de Madrid y también otros barones territoriales de Podemos. Este "cogollo pétreo" del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, inició hace unos días una campaña en las redes sociales en la que se acusaba de dividir al partido a Íñigo Errejón, número dos de la formación morada. Así, destacados dirigentes oficialistas emplearon durante toda la semana la etiqueta #ÍñigoAsíNo en diferentes mensajes en sus perfiles en Twitter. Y para emponzoñar más esta polémica entre los podemitas, se sumó a esta acción antierrejonista, incomprensiblemente, el secretario de Organización, Pablo Echenique. "Sabes que me gustan mucho tus ideas, pero la dinámica de fracción, familias y cuotas es vieja y divide Podemos. #ÍñigoAsíNo Compa, así no", escribió en un mensaje acompañado de un vídeo con el título "Debate de ideas sí, reparto de poder entre familias no". Echenique echó aún más leña al fuego: "Los que siguen a Errejón no hacen bien a Podemos". Y no se cortaron en sus ataques "fraternos" a Errejón y a los suyos, por ejemplo, R. Espinar (luciendo palmito con sus tres carguitos), Monedero, Irene Montero, Rafa Mayoral, etc.

Total, que seguimos en las mismas: guerra de guerrillas y escaso "debate laico y fraternal". Hasta el propio Iglesias ha admitido que "En las últimas dos semanas Podemos probablemente haya dado la peor imagen de su historia". Pero aún se puede empeorarla más. Y de ahí, ese pedir perdón en el vídeo-carta a la abuela de Podemos, Teresa, por el espectáculo vergonzante que la formación morada está ofreciendo. Bueno, pues eso, Pablo, "consejos vendo, pero para mí no tengo". Las críticas y las peleas salen con virulencia de su ámbito. Por ejemplo, la propuesta del líder de Podemos para "obrerizar" el partido y resucitarlo como una organización de clase choca directamente con la concepción transversal que defiende Íñigo Errejón. Y es que Iglesias quiere reconvertir Podemos en un partido obrero y no de clase media. También la descentralización de la organización podemita cuenta con un consenso mayoritario de los errejonistas y otros sectores como los "anticapi" de Urbán y Teresa Rodríguez.

Mientras tanto, los "anticapi", a esperar qué se les "cae" encima o debajo. IU y EQUO a la espera de ver qué se tercia en este más que claro debate/guerra entre familias (¿sensibilidades?) podemitas o podemistas. Por mucho que digan unos y otros, el duelo se está poniendo más que dramático; esperpéntico diríamos... Ya no es una mera bronca o lucha cordial, intelectual, ideológica, entre los dos "generales" de Podemos. No es riña casera ni es eso de tuits con bromas entre amigos, camas, besos, afectos y carantoñas; ni brindis y pactos de camaradería con botellines de cerveza o de vodka. Con la que están liando, parece que el debate en la "fabrica de amor morada" no enriquece ya como se pretendía. El cese de López, las duras críticas de Monedero en los media, y los tuits orquestados por lo pablistas, forman parte de la misma hoja de ruta hacia Vistalegre 2 contra el errejonismo. El artículo de Monedero me parece que presenta un análisis sectario. Eso de echar balones fuera y culpar a los "otros" es ya muy demodé y muy clásico de antiguas izquierdas de esas que se estancaron en la insignificancia política.

Aparte de las simpatías o antipatías personales sobre López, la destitución no fue correcta ni en las formas ni en el contenido, ni respeta el sentir generalizado de las primarias y la proporcionalidad del electorado podemita de la comunidad madrileña. Creemos que lo fundamental estriba en ¿por qué motivo el CCA decide relevar a José Manuel López como portavoz en la Asamblea de Madrid? Eso es lo que el CCA debe explicar. Si en su criterio, falló en algo López, o se considera que existe una persona mejor dotada políticamente y con más posibilidades de ganar espacio para Podemos. Pero si fue así, se debió esclarecer y razonar, porque si no, la imagen que da Podemos, que ya está proyectando, es la de una organización tendenciosa y muy de la vieja y rancia política. Política obsoleta que buscó la unión de "anticapi" y pablistas para arrinconar al errejonismo en CCA comunidad de Madrid con vistas a Vistalegre 2. Nos preguntamos muchos miles de ciudadanos dónde está la voluntad de "integración" que prometía R. Espinar y P. Iglesias. Por la mañana, la cúpula pablista llama a la unificación de las familias podemistas, a trabajar juntos, y por la tarde se destituye a afines a Errejón y se los criminaliza. ¿Pretenden la misma jugarreta de coalición en Vistalegre 2? Lamentablemente en Vistalegre 2, Podemos perderá algo más que la inocencia si siguen los oficialistas con sus acciones partidistas "clarificando posiciones", purgando a los mejores que les molestan. Pablo Iglesias, poco a poco aislado intelectualmente, puede estar aproximando peligrosamente a Podemos al barranco de la mediocridad política, a un proceso imparable de desgaste y destrucción. Su núcleo duro, los pablistas más algunos, cientos de militantes de IU -en sospechoso aluvión de inscritos últimamente-, está dilapidando talentos políticos para gobernar las instituciones y para coordinar las acciones reivindicativas de la calle. Dejan en el limbo político a cientos de miles de votantes y simpatizantes, huidos del socialismo, o de los movimientos sociales, o de asociaciones vecinales, sindicatos y plataformas diversas.