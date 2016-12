Dos símbolos para la esperanza

Nos encontramos en la época de los grandes proyectos. También se trata de las mayores miradas hacia la esperanza. Estos días, en que vemos ir un año hacia el olvido y otro venir hacia la plenitud de la vida, nos ayudan a vislumbrar un futuro feliz algunas personas que se dedican, más o menos, a adivinar lo que va a caracterizar el año que ya está a la vista. Y, guiados por tales personas, nos atrevemos a soñar despiertos con la anticipación del placer o la desilusión, que nos van a acompañar durante los 365 días venideros.

Son muchos los aspectos, como muchas son las actividades y muchos los posibles logros objeto de las aspiraciones, puesto que cada uno de nosotros ejercemos la aspiración y fijamos nuestro objetivo en una actividad y un campo de ejercicio diferentes. Por eso no puedo atreverme a decir que mi consideración sea la principal o la más perseguida. Sí me atrevo a decir que es importante lo que encuentro y puede servir a muchos para que los anime a estar de acuerdo con mi punto de vista. Encaro el año 2017 con mi vista dirigida hacia la esperanza para nuestras aspiraciones y los elementos que simbolizan la consecución o, al menos, la aspiración a conseguir esa esperanza. Dos son esos elementos: uno se encuentra en la afirmación de una persona célebre en el terreno de las predicciones; el otro estriba en una realidad en la que he visto un detalle definitivo y considerado tradicionalmente como efectivo. Se trata de un color (el verde) y una actividad (la música). Alguien nos dice que el verde será el color significativo el año 2017; yo me he fijado, por otra parte, en diez mujeres, reconocidas como famosas directoras de orquesta.

Nada tengo que añadir a la creencia general sobre la significación del color verde con relación a la esperanza: todo el mundo ha admitido, durante los siglos pasados y el presente, que "el verde es el color de la esperanza". Por tanto, si es el verde el color que va a predominar a lo largo del año próximo, tenemos que suponer, sin duda alguna, que en 2017 reinará una notable esperanza en nuestro mundo.

Por lo que se refiere a la Música, es sabido -también desde hace siglos- que "la música amansa a las fieras". Por consiguiente, si este año próximo hay diez directoras de orquesta que administrarán la música por todo el mundo, es de esperar que las fieras levantiscas, que están hoy aterrando a la humanidad (en plena actividad o futura ejecución) se vean "amansadas" y la paz -uno de los objetivos que ambicionamos los "pacíficos"- será una de las consecuciones fundamentales de 2017. Y, al ser mujeres las que ocupan un puesto tradicionalmente llevado por hombres, otro gran objetivo de los tiempos actuales -y no solo del año que acaba y del que va a empezar- se conseguirá: Me refiero a la verdadera y posible igualdad entre hombres y mujeres; y quiero recalcar lo de posible y verdadera igualdad, porque hay personas (feministas radicales en extremo) que pretenden total igualdad, cosa que es, a todas luces, imposible. En la sociedad, hay tareas que pueden llevar a cabo con igual éxito los hombres y las mujeres; hay otras que, incluso, son más propias de las mujeres para mayor perfección, aunque también pueden realizarlas los hombres; pero hay tareas específicas que solo pueden ser llevadas a cabo por un género, el masculino o el femenino. Y en esas es imposible la igualdad.

La universalidad de la actuación de esas diez mujeres, famosas directoras de orquesta, está conseguida por el lugar de su actividad: En América, dirigen en Estados Unidos y en Canadá; en Australia, dirige una; en Asia, una en China; en Europa, son muy numerosas: tenemos una en España, otra en Finlandia, dos en Francia, en Lituania, otra; y otra en el Reino Unido. Si consiguen "amansar" a las fieras de esos países, ya tenemos "mansa" gran parte del mundo; esperemos que sus ecos lleguen al resto de los países colindantes y la mayor parte del universo mundo estará pacificado. Queda el gran continente que es África. Ya tiene la guerra bastante campo de actuación, aunque queda la relativa tranquilidad de pensar que los países africanos no poseen la formidable potencia bélica de los norteamericanos, los chinos y algunos países europeos, como la poderosa (y bastante belicosa) Rusia. Ahora bien; si se consigue la paz presentida, y la soñada igualdad es un hecho, ya tenemos asegurada la tranquilidad de una relativa y feliz esperanza para este año que nos espera.