Madrid se asfixia, aquí respiramos

Paseo por el campo enganchado al mundo a través de un transistorín con un solo auricular. Hace frío, no demasiado, pero la niebla se encarga de que la sensación térmica sea menos llevadera. Esa misma niebla, que va pintando y borrando el paisaje según sus caprichos, te induce a caminar por tu interior. El cielo y el suelo han desaparecido, de modo que parece que flotas en un puré blancuzco, denso y húmedo. Las noticias que suelta la radio y que me llegan por un cable que se va helando dan vueltas en la cabeza como si quisieran salir a respirar y a ver mundo.

Lo de respirar no es una metáfora, no. Desde hace días los informativos abren con la contaminación de Madrid y las medidas que ha tomado, y tomará, su Ayuntamiento para frenar el crecimiento de esa boina que amenaza a los habitantes de la villa y corte. Hoy las noticias han dado un paso más. Hoy ya nos cuentan las reacciones, contrarreacciones, valoraciones, puntualizaciones, explicaciones, críticas y demás del equipo de Gobierno, de la oposición blanda, de la dura, de los tibios, de los miles de expertos que saben de legislación medioambiental, de los peritos en partículas en suspensión, de los técnicos en tubos de escape, de los que saben de todo y de todo opinan según su ideología, no según sus conocimientos, de los ciudadanos, que se rebelan o se resignan, pero que piensan (o no tienen más remedio) continuar allí aunque padezcan de los bronquios?

El bombardeo es tal que uno opta por mover el dial y cambiar de emisora, pero ahí están con lo de Cataluña, así que mejor volver a la polución madrileña que me cae más cercana y encaja mejor con la niebla que sigue rodeándome con sadismo y sin piedad. La culpa es del anticiclón (no sé si de las Azores o de otro lado), dicen los hombres del tiempo. Y en la tele lo explican con rayas, colorines, dibujitos y letras. Por eso sabemos que si reina el anticiclón, no se mueve el viento ni llega la lluvia y, por tanto, no se renueva el aire. Respiramos el mismo que ayer. Lo que ocurre es que, en Madrid, tienen poco aire para mucha gente y, claro, tocan a poco, y si es el mismo un día tras otro, pues está hecho unos zorros (o como digan los urbanitas).

Esas conclusiones de Pero Grullo me llevan, involuntariamente, a meter todo el aire que puedo en mis pulmones, como si fuera a faltarme. Y sí, la bocanada hace sendero según va bajando. Tiene que ser la leche inspirar mierda, aunque sea a través de una mascarilla. Y ya la releche, saber que la única solución a tal problemón está en manos de la naturaleza y solo de ella. O sea que no vale ser un hacha con la Informática, ni ser un as en las compras por Internet, ni manejar siete móviles y tres tabletas a la vez, ni mover los dedos a la velocidad de dibujos animados para cabalgar por Facebook, Linkedin, Twiter, ni almacenar, y manejar, miles de documentos en la Nube? No. Aquí las nubes no tienen tantos datos, pero, en cambio, tienen muy malas pulgas. Si no quieren que llueva, no llueve. Ya la dijo aquel sacerdote escéptico al que los parroquianos exigían que sacara al santo patrón en rogativa para implorar la lluvia: "Si queréis lo saco, pero de llover no está".

De modo que estamos en manos de la Naturaleza. Y la Naturaleza no está muy contenta con nosotros. Le hacemos demasiadas putadas. Ni la Naturaleza ni el sentido común. Este episodio, que se repetirá, de la feroz contaminación de Madrid nos conduce directamente a un montón de preguntas. Por ejemplo: ¿qué tipo de sociedad es esta en la que seis millones y pico de personas viven en un territorio más pequeño que Zamora, donde quedamos menos de 190.000?, ¿cuánto cuesta, económica y, sobre todo, socialmente, mantener este desequilibrio?, ¿por qué nadie toma medidas serias para poner coto y solucionar esta barbaridad?, ¿es de verdad moderna y avanzada una civilización en la que unos se ahogan por el aire que ellos mismos envenenan y otros, con superávit de oxígeno, carecen de fuelle para salir del atolladero en el que les han sumido la despoblación, el envejecimiento, el abandono?

Es probable que hoy, con la boina madrileña en la cabeza de todos, nos formulemos estas interrogantes, caigamos en la cuenta de los despropósitos cometidos y hagamos cientos de propósitos de la enmienda. Pero no se preocupen; en cuanto llueva y se mueva el aire de Madrid, si te he visto, no me acuerdo. Otra vez a las andadas. Ya verán dónde se siguen instalando organismos oficiales, empresas, construcciones, etc. Y con ellas, los puestos de trabajo. Cualquier día de estos habrá que llevarles el oxígeno en remolques, como pasa con la comida y la bebida. Un trasvase de aire. Tiempo al tiempo.