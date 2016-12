Vista a la derecha

Incluso dentro del ambiente y las celebraciones navideñas, la renuncia de Aznar a la presidencia de honor del PP sigue dando que hablar, continúa siendo tema de conversación dando cabida a cábalas y rumores, y ha propiciado ya reacciones externas que cabía esperar y que no serán las últimas.

En el Gobierno y en el partido del Gobierno, nadie ha salido a la palestra, y todo lo más se ha despachado el asunto con tono indiferente o desabrido. Rajoy ha puesto su habitual cara de palo, y ni palabra, y lo mismo su equipo. Lo que tampoco significa que no se hayan movido desde el primer momento los suficientes hilos en la sombra para frenar el impacto a las expectativas y posibilidades que la dimisión del expresidente ha abierto, aunque no vayan a ser ni mucho menos a corto plazo y muy probable es que nunca lleguen a convertiste en realidad. Curiosamente, se empieza a mencionar ahora a Vox, el partido de derecha-derecha desgajado del mismo PP hace un par de años, rompiendo la ley del silencio impuesta en los medios para poner de relieve como este grupo político, que no ha logrado representación institucional en las citas electorales, ya ocupa el lugar de derecha radical que algunos quisieran ver ocupar a Aznar y los suyos, igual que Marie Le Pen en Francia, o similares. No hay sitio, se quiere dar a entender, para una derecha a la derecha del PP. Pero parece que sí lo hay.

Así se entiende, al menos, desde un influyente sector ideológico, que se ha apresurado a pedir en una carta pública a Aznar que tome las riendas de la situación y funde un nuevo partido que sirva para regenerar el actual centro-derecha español. Se trata del grupo "Hazte oír" que algunos califican de ultracatólico y que ya ha dado muestras anteriores de su existencia a través de diversas denuncias. El escrito al expresidente está acompañado por 9.000 firmas, recogidas en un par de días a través de Internet, pero esta misma asociación reunió 100.000 apoyos hasta que consiguió retirar de las televisiones un anuncio que consideraban dirigido a la destrucción de la familia tradicional y natural. Precisamente eso es lo que piden en su carta a Aznar: defender valores eternos pues el PP de Rajoy aseguran que se ha quedado, cautivo de los votos, en una mera correa de transmisión de la izquierda.

No han sido los únicos, pues el mismo día - ¿coincidencia o estrategia de fondo ? -en que la Fundación FAES anunciaba su independencia, Mayor Oreja, uno de los halcones de Aznar, presentaba una plataforma de una veintena o más de asociaciones, también tenidas por católicas extremistas y más que conservadoras, y lanzaba un manifiesto contra las leyes totalitarias, esa es la expresión utilizada, que vulneran las Constitución y "tratan de imponer una ideología implacable y anticientífica". La plataforma rechaza de plano los nuevos modelos de familia antinaturales impulsados desde poderosos "lobbys" de oscuras metas y denuncia la sutil censura a la que está siendo sometida la sociedad ante la tiranía de lo políticamente correcto. Un caldo de cultivo que puede seguir originando reacciones, pues la idea de una derecha populista, pura y dura, tiene más adeptos de lo que pueda creerse. Que lo diga Trump.