¡Menuda cena!

No seré yo quien diga que los presos no tienen derechos, una vez en la cárcel, y que por Navidad también sean destinatarios de algún extra, poca cosa, aunque me rebelo cuando el preso tiene delitos de sangre. No seré yo quien les niegue su derecho a lo básico o lo que es igual, a la debida dignidad por mucho que ellos hayan sido indignos matando, extorsionando, atracando, cometiendo mil tropelías. Porque salvo errores judiciales, haberlos haylos, en la cárcel paran con sus huesos los delincuentes y algún que otro pobre desgraciado que la pifió de malas maneras.

En la Nochebuena y la Navidad, el menú de los presos cambia. Para todos. Incluidos asesinos irredentos como Sergio Morate, acusado de matar a Marina Okarinska y Laura del Hoyo y Patrick Nogueira, el cuádruple asesino de Pioz, o Luis Pineda expresidente de Ausbanc y los 44 chinos de la macrorredada que hubo recientemente por citar algunos de los presos más conocidos del Centro Penitenciario Madrid VII. Gentuza así no merece extra alguno. Sin embargo en Nochebuena y en Navidad han disfrutado a papito que quieres, de menús que no se habrán degustado en muchos hogares españoles. Menús que pagamos entre todos los españoles, los que los aplauden, hay de todo en la viña del señor, y los que protestamos enérgicamente.

El menú que disfrutaron en Nochebuena consistió en ensalada tropical, redondo de ternera en salsa, flan de huevo y surtido de Navidad. Para la comida navideña varió sensiblemente, salpicón de marisco, cordero asado con ensalada y tres profiteroles por preso fueron un buen menú. ¿Hay quién dé más? Siempre Instituciones Penitenciarias que resulta ser un organismo en exceso generoso con quienes, como los asesinos, no se merecen el dispendio. Nochevieja y Año Nuevo tendrán también su extra correspondiente: entremeses con langostinos, muslitos de mar, alitas de pollo con patatas fritas, natillas de chocolate, surtido de navidad y las correspondientes doce uvas de la suerte. La que tienen de seguir viviendo aunque sea entre rejas, porque sus víctimas están bajo tierra.

No quiero que se me olvide la comida de Año Nuevo que consistirá en la típica sopa navideña de marisco con arroz, chuleta de cordero con patatas asadas y para endulzarles su estancia en prisión, frutas en almíbar. Usted dígame, cuántas familias en riesgo de exclusión, de extrema vulnerabilidad, pueden degustar menús iguales o parecidos en fechas tan señaladas. Si los asesinos que cumplen condenas, no tan largas como merecen los hechos por los que han sido condenados, pueden gozar de ciertas prebendas, por qué no ocurre lo mismo con estas familias que dependen de hasta dónde alcanzan Cáritas y el Banco de Alimentos, por citar dos extraordinarias organizaciones a la que se puede sumar alguna que otra más chiquitita, pero que está realizando una buena labor en ese sentido.

Es como para poner el grito en el cielo. Con razón. Encima, en Reyes, por no faltarles ni se privarán del roscón al que dan nombre los tres emblemáticos personajes de Oriente. Tiene bemoles. Los menús citados se han servido en la prisión de Estremera, pero es que en la de Alcalá Meco, donde se encuentran etarras como Iparraguirre y Arronategui, el menú todavía ha sido más suculento y el que les queda. Al parecer se trata de un derecho que ya no tienen sus víctimas.