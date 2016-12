Campanita del lugar (II)

Asistimos el verano pasado, en Moreruela de los Infanzones, al solemne y sonoro encuentro de maestros campaneros. El eco de aquellos repiques tradicionales se prolonga con los alegres sones de las campanas en Navidad que no es fácil escuchar en las grandes urbes donde el tiempo y la carambola del destino, a muchos, nos ha ido colocando. Pero uno siempre vuelve a casa por Navidad, aunque solo sea con las alas del corazón o los pies de la nostalgia. Con estos recursos paliativos retorno a mi infancia lejana y escucho las campanas repicar a media noche, la única vez que pueden sonar sin que sea por motivo de alarma. Es el toque de la Misa del Gallo. El villancico que da título a esta crónica habla de campanas. Es tan popular como el "Noche de Paz", del que se acaba de hallar la versión más antigua en imprenta. Campanita del lugar proviene de Francia y lleva sonando 255 años. Mozart compuso hasta doce versiones. El título original, por su expresividad, vale la pena transcribirlo: "¡Ah! vous dirai-je, Maman". Hoy es pieza indispensable en cualquier repertorio de tonadas navideñas.

No me he ido de mi pueblo donde han callado las campanas. Estamos en la iglesia. Un grupo de mozas lleva la voz cantante coreado por el público de fieles que abarrota el templo. Cuando termina la celebración eucarística se escucha de nuevo un alegre repicar nocturno. Aún no me he quitado los ropajes colorados de monaguillo y escucho desde la sacristía cantar:

Campanas de Villarrín

que tenéis la voz delgada

repicad con alegría

que empieza la pastorada.

Lo que sigue es un auto sacramental popular de honda tradición castellano-leonesa. Se apagan las luces. El púlpito ha sido ocupado por un ángel que anuncia el nacimiento del Niño de Belén. El templo, casa de Dios, es ahora la humilde cueva del portal al que llegan pastores con un pequeño rebaño, ofreciendo ayuda. Nadie diría que están actuando, son pastores de oficio con zagalas de la familia. Gozo e incredulidad por el anuncio del ángel. Y mientras tanto, una buena cazuela de sopas de ajo para espantar el frío de la noche. Tan real como la vida misma.

Mucho me costó aprender del catecismo el misterio de la Encarnación. Ahora sé de qué trata el Evangelio cuando la vida se revela como tal, cuando tus vecinos te abren la puerta de su casa y ahora la del misterio. Sabemos que algún pastor no ha vuelto a aprender de memoria ni una línea escrita desde que dejó tempranamente la escuela; ahora recita de carrerilla versos y versos. Suceden cantos, bailes y ofrendas. Todo es poco para quien nada tiene y menos pide.

He aquí el misterio desvelado:

Un niño que es rey

Un lecho de heno

La primera audiencia:

los pobres del reino...

Yo tenía nueve años. Pido al cielo que si llego a 99 pueda recordarlo.

Campanita del lugar... de Villarrín de Campos.