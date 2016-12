Pidamos y hagamos

Se ha culpado a los medios de comunicación de favorecer una cultura denominada 'mosaica'. Al menos es cultura. 'Mosaica' es interpretada como fragmentaria, partida. Por eso hay tendencias que recomiendan relacionar unos artículos con otros para cohesionar las informaciones. Es precisamente esto lo que intento con este comentario. Leo en el periódico del 28 de noviembre Sección Comarcas lo que voy a transcribir y comentar. Vale la pena repetirlo, pues lo bueno merece ser gustado, regustado, leído, releído, meditado, cumplido e imitado. Y a veces en las pequeñas localidades se generan novedades, innovaciones de gran valía y trascendencia que merecen tratamiento de universalidad. Así entiende este columnista la que se ha registrado en "La Opinión de Zamora" . Si su ejemplaridad se reconoce e imita, bien vale la pena haberlo hecho y publicado y la empresa editora del periódico haberse gastado su dinero en el papel y tinta. La información decía así: La Corporación de Fariza permite a los vecinos participar en los plenos. Los corporativos el Ayuntamiento de Fariza coincidieron en su totalidad y dieron con su voto a favor luz verde para que los ciudadanos o vecinos puedan participar en las sesiones plenarias formulando sus propias propuestas a preguntas "a todos o a cada uno de los concejales". Fue un asunto tratado en pleno y que contó con el visto bueno de todas las formaciones políticas representadas: PSOE, PP y Ciudadanos. El ciudadano o vecino que quiera formular preguntas deberá registrar previamente "su interés" por plantear la cuestión para ser tenido en cuenta. Luego podrá intervenir bien en el desarrollo de la sesión o al final de la misma. El Ayuntamiento de Fariza pasa a formar parte de los consistorios que abren la gestión municipal a una mayor participación de los ciudadanos, que podrán dirigirse a los propios representantes presentes en la sesión plenaria para conocer con mayor claridad sus posiciones y puntos de vista, o trasmitir sugerencias o informaciones válidas para el desenvolvimiento de la vida municipal de la que forman parte.

Los núcleos pedáneos, muy presentes en toda la comunidad de Castilla y León en los que se eligen por parte de todos y directamente a sus presidentes que también pueden ser llamados alcaldes, se rigen en la mayoría de los casos por los concejos abiertos. La ley vigente de Régimen Local de Castilla León (Ley1/1998 de 4 de junio y refundida, mejorada varias veces, la última el 20 de septiembre de 2014) reserva nada menos que desde el artículo 49 al 80 a estas entidades menores y a los concejos abiertos desde el 72 al 77. Resulta cuando menos curioso, pero tal vez se podría hablar de sospechoso que se ha regulado que se ha querido y la Constitución después de tantos años sigue guardando secretos y disposiciones no cumplidas, cuando se lee. Su artículo 140 establece que los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. Lo de los vecinos, se lo han pasado por alto. El mismo artículo establece que la ley regulará la condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto (se refiere a ayuntamientos y no a entidades menores). El concejo, cuando ha sido regulado por la costumbre o ley puede tener carácter no solamente consultivo, sino también vinculante. Es una forma más de gobernar los intereses comunes.

De hecho en la mayoría de ayuntamientos, los plenos son asuntos de concejales y alcalde y aunque el secretario tome nota, lo tratado y acordado trasciende poco y la posibilidad de intervenir o participar los vecinos, es escasa. Y aquí sí que tienen una labor importante alcaldes y concejales. En este terrero sí que pueden abrir la puerta a la transparencia y participación. Si se conoce y participa el compromiso crece. A veces se lamentan de que los vecinos pasan de todo, solo reivindican o quieren solucionar su problema. Cuando se tiene una visión del conjunto se entienden mejor las cosas y la conveniencia de estos u otros acuerdos. A la corresponsabilidad precede el conocimiento y hay que alimentarla de mucha información. Y los vecinos participantes podrán valorar la valía y el compromiso de cada uno de sus concejales votados. La comunidad saldrá reforzada y el sentimiento de pertenencia a esa comunidad crecerá en positivo. Un camino nuevo, que si todos los que acudan lo hacen con rectas y sanas intenciones, sabiendo quiénes son las autoridades y respetándolas, se habrá hecho una buena senda . Los plenos de Ayuntamiento, no son asamblearios y las decisiones las toma quién está para ello legitimado como es el alcalde y los concejales, pero hasta llegar a ese momento se pueden escuchar muchas cosas y las palabras de los vecinos bien dichas, educadamente, sin alteración, ni pasiones, ni búsqueda de intereses propios, respetuosamente, con argumentos, sin presiones, pueden ayudar. Y toda ayuda es buena. El caso de Fariza merece un gran elogio, divulgación y llegado el caso, estudio, consulta e imitado.